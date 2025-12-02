Dal Lago di Varese a Gallarate: nasce ufficialmente l’Ecomuseo delle Piane Viscontee
Si è tenuta questa mattina, martedì 2 dicembre 2025, presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema di Milano, la nuova edizione di RiconosciLO!, l’evento annuale dedicato alle raccolte museali, ai musei e agli ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia.
Tra i protagonisti della giornata, l’Ecomuseo delle Piane Viscontee, che ha ottenuto quest’anno il prestigioso riconoscimento regionale. Questo ecomuseo si estende in un territorio compreso tra il Lago di Varese e la zona di Gallarate, caratterizzato da una fascia di piana tra le colline dove campi, prati e boschi fanno da cornice a piccoli paesi con i loro campanili.
A ritirare il riconoscimento, oltre ad alcuni tra i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Casale Litta, Daverio, Galliate Lombardo, Mornago e Sumirago, Emilio Aliverti sindaco di Jerago con Orago, comune capofila e Stefano Biondaro, coordinatore del progetto.
L’edizione 2025 di RiconosciLO! ha posto al centro del dibattito il tema del welfare culturale in Lombardia.
Durante la mattinata, l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha consegnato le targhe e gli attestati di riconoscimento alle raccolte museali, ai musei e agli ecomusei riconosciuti nel corso del 2025. Per l’occasione è stata distribuita la nuova edizione aggiornata della guida che illustra tutti gli istituti riconosciuti in Lombardia.
Questo pomeriggio alle 16 il sindaco Aliverti e l’architetto Biondaro saranno ospiti de “La Materia del Giorno”, le interviste video di Varesenews.
Storia, paesaggio e cultura: le Piane Viscontee diventano un “ecomuseo”
