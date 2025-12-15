“Dal Parquet”: il dopopartita di Germani – Openjobmetis 102-94
Episodio stagionale numero 11 del podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. A Brescia non si completa la rimonta biancorossa e la capolista fa festa. Per Kastritis c'è una "grana" disciplinare con Moore
Sul campo della capolista (solitaria dopo il ko di Bologna a Milano) Germani Brescia, la Openjobmetis perde (102-94) al termine di una partita particolare. I padroni di casa fanno per due volte il vuoto per poi subire il ritorno della squadra di Kastritis che, tuttavia, non riesce mai nel riaggancio. Al match dell’11a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.
LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE – FOTOGALLERY
