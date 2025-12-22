Varese News

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Trieste 84-69

Episodio stagionale numero 12 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. La squadra di Kastritis cambia marcia nel secondo tempo e supera nettamente Trieste nel secondo tempo regalandosi un buon Natale

dal parquet stagione 2 episodio 12

Torna a Masnago e torna alla vittoria la Openjobmetis che nel turno prenatalizio regola nettamente la Trieste dei tanti ex con un ottimo secondo tempo (84-69) Al match della 12a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Questa settimana “Luci a Masnago” andrà in onda in via eccezionale di martedì: appuntamento su Radio Materia, in diretta dalle 14.


Pubblicato il 22 Dicembre 2025
