“Dal Parquet”: il dopopartita di Trapani – Openjobmetis 88-95

Terzo successo esterno stagionale per la Openjobmetis che per la prima volta vince due partite di fila in questo campionato. I biancorossi espugnano Trapani con un meritato 88-95 dopo una gara vibrante. Al match della 13a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di Marco Gandini, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Questa settimana “Luci a Masnago” non andrà in onda: tornerà giovedì 8 gennaio (ma potete riascoltare le puntate precedenti!).



