“Dal Parquet”: il dopopartita di Trapani – Openjobmetis 88-95

Episodio stagionale numero 13 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Seconda vittoria consecutiva - meritatissima - per i biancorossi che costringono Trapani al primo KO interno del torneo

dal parquet stagione 2 episodio 13

Terzo successo esterno stagionale per la Openjobmetis che per la prima volta vince due partite di fila in questo campionato. I biancorossi espugnano Trapani con un meritato 88-95 dopo una gara vibrante. Al match della 13a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Marco Gandini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Questa settimana “Luci a Masnago” non andrà in onda: tornerà giovedì 8 gennaio (ma potete riascoltare le puntate precedenti!).


Pubblicato il 29 Dicembre 2025
