“Dal Parquet”: il dopopartita di Vanoli – Openjobmetis 79-87

La Openjobmetis torna a vincere e lo fa (79-87) sul campo della Vanoli Cremona rivelazione di questa prima fase di campionato. I biancorossi di Kastritis beneficiano dell’impatto del nuovo americano Carlos Stewart, MVP dell’incontro e nell’ultimo quarto producono il break decisivo per incassare due punti d’oro. Al match dell’Immacolata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.



