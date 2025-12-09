Varese News

“Dal Parquet”: il dopopartita di Vanoli – Openjobmetis 79-87

Episodio stagionale numero 10 del podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. A Cremona i biancorossi tornano a vincere dominando - a sorpresa - nei rimbalzi e sfruttando il grande impatto dell'esordiente Stewart

dal parquet stagione 2 episodio 10

La Openjobmetis torna a vincere e lo fa (79-87) sul campo della Vanoli Cremona rivelazione di questa prima fase di campionato. I biancorossi di Kastritis beneficiano dell’impatto del nuovo americano Carlos Stewart, MVP dell’incontro e nell’ultimo quarto producono il break decisivo per incassare due punti d’oro. Al match dell’Immacolata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì invece non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.


Pubblicato il 09 Dicembre 2025
