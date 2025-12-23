Varese News

Dalla “camera calda” ai premi: la canarina di Chef Barzetti è di nuovo campionessa

Dopo il successo dello scorso anno, Caterina trionfa ai Campionati Italiani di Parma 2025. Una storia di salvataggio e amore che ora punta dritta verso i Mondiali in Belgio

sergio barzetti caterina canarina

Ci sono storie che sembrano scritte per un libro di favole, ma che affondano le radici nella dedizione quotidiana e nel rispetto per la vita, anche la più piccola. È il caso di Caterina, la meravigliosa canarina dello chef Sergio Barzetti, volto amato di Rai1 e della trasmissione “È sempre mezzogiorno”, che si è confermata ufficialmente la campionessa d’Italia nella categoria femmine Giallo Mosaico ai recenti campionati di Parma.

Il trionfo di Caterina non è solo un successo tecnico per gli esperti di ornitologia, ma il coronamento di un percorso iniziato in modo drammatico. Al terzo giorno di vita, a causa di uno sbalzo di temperatura, la piccola era stata abbandonata dai genitori insieme ai suoi quattro fratellini. Unica sopravvissuta della nidiata grazie al calore dei corpi dei compagni, Caterina è stata prelevata dal nido dallo chef, che ha scelto di tentare l’impossibile insieme alle figlie Anita e Luna. Per settimane, la canarina è stata nutrita a mano ogni ora, crescendo protetta in una camera calda e ricevendo le attenzioni necessarie per imparare i “fondamentali” della sua specie senza perdere il contatto con la propria natura.

sergio barzetti caterina canarina

La crescita di questa piccola e speciale campionessa è stata seguita con apprensione e amore dalla famiglia Barzetti, che ha visto Caterina trasformarsi da pulcino sfortunato a esemplare di straordinaria bellezza. Dopo aver vinto nel 2024 la mostra ornitologica di Bellusco nella categoria mosaici, la sfida si è spostata al Campionato Italiano di Parma 2025. Qui, Caterina ha sbaragliato la concorrenza, diventando la canarina più elogiata d’Italia e dimostrando come le cure e la passione possano portare a risultati d’eccellenza.

Ora per la “Super Canarina” è tempo di tornare a casa per un meritato riposo e un attento check-up veterinario, circondata dalle coccole di Anita e Luna. Ma il futuro potrebbe riservare un’ulteriore, incredibile sorpresa: lo chef Barzetti sta infatti valutando la possibilità di una trasferta internazionale. L’obiettivo potrebbero essere i Campionati Mondiali di ornitologia in Belgio, un palcoscenico che rappresenterebbe l’ultimo, definitivo capitolo di questa meravigliosa avventura iniziata in una fredda mattina nel nido e arrivata oggi ai vertici della disciplina nazionale.

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
