Varese News

Life

Dalla Festa di Ferragosto, il cuore grande di Bizzozero: 62mila euro a undici realtà del territorio

Alla cena di Natale del club l'annuncio dei fondi raccolti nell'ultima edizione. Un record che conferma il successo della formula: quindici giorni di comunità che diventano solidarietà concreta

Generico 15 Dec 2025
Quindici giorni di tavole imbandite, serate danzanti e voglia di stare insieme che ogni anno, puntuale come il caldo di agosto, riempie le prime due settimane del mese più estivo dell’anno.

La Festa di Ferragosto del club Bizzozero è una straordinaria tradizione che quest’anno ha scritto un nuovo capitolo della sua storia: i proventi della festa hanno permesso di distribuire bel 62mila euro a undici realtà diverse che ogni giorno lavorano sul territorio.

L’annuncio è arrivato durante la cena di Natale del club, che si è svolta sabato 13 dicembre nel salone della parrocchia delle Bustecche in un clima di festa: dietro quella cifra record ci sono centinaia di volontari, migliaia di piatti serviti, serate passate ai fornelli e alla cassa, e soprattutto una comunità che sa ancora fare la differenza.

Nella serata sono stati anche annunciati i destinatari delle somme: il contributo più consistente – 25mila euro – è andato alla Croce Rossa per l’acquisto di un’automedica attrezzata. Poi 12mila euro sono stati assegnati al laboratorio di otorinolaringoiatria pediatrica dell’Ospedale del Ponte, per apparecchiature medicali che aiuteranno bambini e ragazzi.

Seimila euro alla parrocchia di Sant’Evasio a Bizzozero, 4mila all’associazione Camminiamo Insieme che gestisce il centro diurno per i senzatetto, 3mila a Magari Domani per i ragazzi in difficoltà. E poi duemila euro ciascuno a Good Samaritan, agli Amici del Pezzettino che accolgono minori da zero a sedici anni, all’associazione Cilla, al Melograno di Gallarate, all’associazione L’orizzonte e all’associazione Pane di Sant’Antonio che gestisce la mensa della Brunella.

Undici beneficiari, undici storie diverse di chi ogni giorno si rimbocca le maniche: dal sostegno ai senzatetto all’aiuto ai minori in difficoltà, dalla sanità pediatrica all’assistenza agli anziani.

Una prova ancora una volta, che certi pranzi e certe cene non sono solo occasioni di incontro e divertimento: dietro ogni piatto c’è un progetto, dietro ogni serata c’è una causa. E i numeri – 62mila euro non sono una cifra che capita per caso – sono il risultato di una formula che funziona, di un’energia che si sa rinnovare.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.