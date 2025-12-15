Dalla Festa di Ferragosto, il cuore grande di Bizzozero: 62mila euro a undici realtà del territorio

La Festa di Ferragosto del club Bizzozero è una straordinaria tradizione che quest’anno ha scritto un nuovo capitolo della sua storia: i proventi della festa hanno permesso di distribuire bel 62mila euro a undici realtà diverse che ogni giorno lavorano sul territorio.

L’annuncio è arrivato durante la cena di Natale del club, che si è svolta sabato 13 dicembre nel salone della parrocchia delle Bustecche in un clima di festa: dietro quella cifra record ci sono centinaia di volontari, migliaia di piatti serviti, serate passate ai fornelli e alla cassa, e soprattutto una comunità che sa ancora fare la differenza.

Nella serata sono stati anche annunciati i destinatari delle somme: il contributo più consistente – 25mila euro – è andato alla Croce Rossa per l’acquisto di un’automedica attrezzata. Poi 12mila euro sono stati assegnati al laboratorio di otorinolaringoiatria pediatrica dell’Ospedale del Ponte, per apparecchiature medicali che aiuteranno bambini e ragazzi.

Seimila euro alla parrocchia di Sant’Evasio a Bizzozero, 4mila all’associazione Camminiamo Insieme che gestisce il centro diurno per i senzatetto, 3mila a Magari Domani per i ragazzi in difficoltà. E poi duemila euro ciascuno a Good Samaritan, agli Amici del Pezzettino che accolgono minori da zero a sedici anni, all’associazione Cilla, al Melograno di Gallarate, all’associazione L’orizzonte e all’associazione Pane di Sant’Antonio che gestisce la mensa della Brunella.

Undici beneficiari, undici storie diverse di chi ogni giorno si rimbocca le maniche: dal sostegno ai senzatetto all’aiuto ai minori in difficoltà, dalla sanità pediatrica all’assistenza agli anziani.

Una prova ancora una volta, che certi pranzi e certe cene non sono solo occasioni di incontro e divertimento: dietro ogni piatto c’è un progetto, dietro ogni serata c’è una causa. E i numeri – 62mila euro non sono una cifra che capita per caso – sono il risultato di una formula che funziona, di un’energia che si sa rinnovare.