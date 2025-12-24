Dalla provincia di Varese alla guida di ANMIL: David Mosseri nuovo direttore generale
Un percorso professionale e umano lungo oltre trent’anni porta alla nomina di Mosseri, figura legata al territorio Varesotto e profondo conoscitore delle realtà locali
C’è anche un forte legame con la provincia di Varese nella nomina di David Mosseri a nuovo Direttore Generale di ANMIL, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Livornese di origine, Mosseri è cresciuto nel Varesotto, dove tuttora risiede, e da qui ha costruito gran parte del suo percorso umano e professionale.
La nomina è stata deliberata il 19 dicembre 2025 dal Consiglio Nazionale dell’ANMIL, che gli ha espresso piena fiducia dopo oltre trent’anni di attività all’interno dell’Associazione. Un percorso lungo e costante, che lo ha portato negli ultimi anni a ricoprire il ruolo di Vicedirettore Generale presso la sede nazionale di Roma, maturando una conoscenza profonda delle realtà territoriali, comprese quelle lombarde.
Un profilo di esperienza e radicamento
Dottore di Ricerca in Filosofia e con un Master in Psicologia dei gruppi, Mosseri rappresenta una figura che unisce competenze professionali e conoscenza diretta dei territori. Un aspetto che assume un significato particolare anche per la provincia di Varese, dove l’ANMIL è storicamente presente e attiva a sostegno delle persone colpite da infortuni sul lavoro.
«Sono profondamente onorato per l’incarico che mi è stato affidato e pienamente consapevole delle sfide complesse e importanti che attendono la nostra comunità» – afferma Mosseri – «In un contesto economico difficile, l’ANMIL deve essere messa nelle condizioni di continuare a svolgere il suo insostituibile ruolo di pubblica utilità».
Continuità e attenzione ai territori
Il nuovo Direttore Generale ha ribadito la volontà di dare continuità al lavoro svolto finora, puntando in particolare sulla valorizzazione dei territori, «vera anima pulsante dell’Associazione», e sul rafforzamento della rete con gli stakeholder. Un messaggio che parla anche al Varesotto, terra in cui Mosseri vive e che conosce da vicino.
Parole di stima arrivano dal Presidente nazionale ANMIL, Antonio Di Bella: «La nomina di David Mosseri rappresenta un nuovo inizio, ma anche la naturale prosecuzione di un impegno costante e autentico. Posso testimoniare la sua dedizione, la sua competenza e la profonda attenzione alle persone».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.