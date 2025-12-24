Dalla provincia di Varese alla guida di ANMIL: David Mosseri nuovo direttore generale

C’è anche un forte legame con la provincia di Varese nella nomina di David Mosseri a nuovo Direttore Generale di ANMIL, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Livornese di origine, Mosseri è cresciuto nel Varesotto, dove tuttora risiede, e da qui ha costruito gran parte del suo percorso umano e professionale.

La nomina è stata deliberata il 19 dicembre 2025 dal Consiglio Nazionale dell’ANMIL, che gli ha espresso piena fiducia dopo oltre trent’anni di attività all’interno dell’Associazione. Un percorso lungo e costante, che lo ha portato negli ultimi anni a ricoprire il ruolo di Vicedirettore Generale presso la sede nazionale di Roma, maturando una conoscenza profonda delle realtà territoriali, comprese quelle lombarde.

Un profilo di esperienza e radicamento

Dottore di Ricerca in Filosofia e con un Master in Psicologia dei gruppi, Mosseri rappresenta una figura che unisce competenze professionali e conoscenza diretta dei territori. Un aspetto che assume un significato particolare anche per la provincia di Varese, dove l’ANMIL è storicamente presente e attiva a sostegno delle persone colpite da infortuni sul lavoro.

«Sono profondamente onorato per l’incarico che mi è stato affidato e pienamente consapevole delle sfide complesse e importanti che attendono la nostra comunità» – afferma Mosseri – «In un contesto economico difficile, l’ANMIL deve essere messa nelle condizioni di continuare a svolgere il suo insostituibile ruolo di pubblica utilità».

Continuità e attenzione ai territori

Il nuovo Direttore Generale ha ribadito la volontà di dare continuità al lavoro svolto finora, puntando in particolare sulla valorizzazione dei territori, «vera anima pulsante dell’Associazione», e sul rafforzamento della rete con gli stakeholder. Un messaggio che parla anche al Varesotto, terra in cui Mosseri vive e che conosce da vicino.

Parole di stima arrivano dal Presidente nazionale ANMIL, Antonio Di Bella: «La nomina di David Mosseri rappresenta un nuovo inizio, ma anche la naturale prosecuzione di un impegno costante e autentico. Posso testimoniare la sua dedizione, la sua competenza e la profonda attenzione alle persone».