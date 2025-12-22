“Dalle nebulose ai buchi neri”: viaggio tra natura e spazio al Centro Didattico Scientifico di Tradate

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale

101 esperienze per grandi e piccoli! Un viaggio tra stelle e natura alla scoperta del Parco Pineta e dei segreti dell’universo. Esplora tutte le possibilità di visita del Centro Didattico Scientifico e non perderti l’avventura in EcoPlanetario.

SCOPRI TUTTE LE POSSIBILITÀ DI VISITA DEL CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO E NON PERDERTI IL NUOVO VIAGGIO NELL’ECOPLANETARIO!

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale.

PARTECIPAZIONE GRATUITA (ESCLUSO ECOPLANETARIO CHE È A PAGAMENTO)- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

___________________________________________________________________________

ECCO COSA VI ASPETTA:

– Viaggio in EcoPlanetario: Dalle nebulose ai buchi neri (unica attività a pagamento)

– Sentiero Natura

– Striscia sensoriale a piedi nudi

– Sentiero della Magia del Bosco

– Sentiero F.A.T.A.

– Percorso del Sistema Solare

– LibroGame Live “La Selva del Fato”

– FitoSafari Fotografico

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

______________________________________________________________

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

—————————————————————–

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic