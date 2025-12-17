Dall’ospedale alla RSA: al via il progetto “bed blockers” per liberare i letti di medicina al Circolo di Varese

Dal 15 dicembre scorso i pazienti anziani del reparto di medicina dell’ospedale di Circolo, clinicamente stabili ma non ancora dimissibili per motivazioni prevalentemente di natura sociale o assistenziale, vengono accolti nella struttura socio residenziale Sacro Monte.

Il progetto si chiama “bed blocker”, espressione tecnica che descrive un fenomeno sociale che mette in difficoltà il sistema ospedaliero, in particolare i reparti di medicina. Riguarda in larga parte persone anziane che, pur avendo superato la fase acuta della malattia, restano ricoverate a causa dell’assenza di una rete familiare o di soluzioni assistenziali adeguate, determinando un utilizzo non appropriato dei posti letto ospedalieri.

«La degenza ospedaliera comporta sempre dei rischi per i pazienti più anziani – spiega il prof. Francesco Dentali, Direttore del Dipartimento di Area Medica di ASST Sette Laghi, Docente all’Università dell’Insubria e promotore del progetto insieme al Direttore Sociosanitario, Giuseppe Calicchio, e al Direttore della DAPSS, Antonio Staffa – Il più frequente è il delirium, una condizione caratterizzata da disorientamento e perdita di lucidità, che può insorgere a seguito della permanenza prolungata in un ambiente asettico come quello ospedaliero, dove vengono meno le routine che scandiscono la vita quotidiana. Quando non sussistono necessità cliniche ospedaliere e le condizioni di salute lo consentono, è opportuno che il paziente venga accolto in un setting extraospedaliero più appropriato».

Il progetto “Bed Blockers” prevede 12 posti letto sociosanitari con una degenza a bassa intensità clinica e ad alta integrazione sociale, destinata a pazienti stabilizzati da almeno 72 ore dopo un ricovero per patologia acuta risolta o compensata. La durata della permanenza può arrivare fino a 45 giorni, estendibili a 60, il tempo necessario per individuare una soluzione domiciliare o residenziale adeguata.

(nella foto da sinistra il dottor Antoni Staffa, la d.ssa Monica Giani e il prof Francesco Dentali)

«L’assistenza è garantita da un’équipe multiprofessionale composta da medico, infermiere, assistente sociale, fisioterapista ed educatore professionale, che lavora in modo integrato per assicurare continuità delle cure, mantenimento delle capacità funzionali e un accompagnamento adeguato alla dimissione – spiega la dott.ssa Monica Gianni, Responsabile SSD Cure Subacute di ASST Sette Laghi e coordinatrice del Progetto – ASST Sette Laghi in questo contesto mette a disposizione, per sei ore alla settimana, personale medico dei reparti di Medicina Interna e Sub-acute per la valutazione dei pazienti».

«Grazie a questo progetto, reso possibile dalla grande sinergia tra le strutture aziendali coinvolte e l’ente del Terzo Settore che ha partecipato alla coprogettazione, possiamo attivare in via sperimentale un percorso che consentirà di liberare posti letto per acuti e sub-acuti in area medica, ridurre i tempi di degenza e contrastare il fenomeno del boarding nei Pronto Soccorso, migliorando l’efficienza complessiva del sistema ospedaliero e la presa in carico dei pazienti più fragili. – dichiara il direttore socio sanitario della Sette Laghi Giuseppe Calicchio – Al tempo stesso, questa iniziativa consentirà di rafforzerà la qualità dell’assistenza rivolta ai pazienti anziani che non necessitano di cure sociosanitarie, valorizzando il continuum territorio-ospedale come asse strategico, in piena coerenza con la progettualità di Regione Lombardia».