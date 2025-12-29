Daniela e Rocco, un anniversario di matrimonio che racconta una vita insieme
Un invito disegnato a mano del 1976 diventa il simbolo di una lunga storia di vita condivisa, radicata a Varese e intrecciata con l’impegno civile e sociale
Un disegno semplice racconta una storia lunga quasi mezzo secolo. È quello che annuncia il matrimonio di Daniela Pedroletti e Rocco Cordì, celebrato il 29 dicembre 1976 alle ore 17.30 al Palazzo comunale di Varese. Un invito originale, fatto a mano, che ripercorre con pochi tratti essenziali i luoghi della loro vita: le case di partenza, il Municipio dove si sono sposati e l’abitazione condivisa in via Monte Canin, sempre a Varese.
Il post di lunedì mattina ricorda quel momento, mentre una composizione fotografica di alcuni anni fa era il regalo di un amico.
A distanza di tanti anni, quell’invito diventa oggi il simbolo di un anniversario di matrimonio che non celebra solo il tempo trascorso insieme, ma anche un percorso umano e civile. Rocco Cordì, infatti, è stato per anni dirigente nel mondo della cooperazione e oggi è attivo nell’ANPI, portando avanti l’impegno per la memoria, la partecipazione e i valori democratici.
La loro storia è quella di una coppia che ha attraversato decenni di cambiamenti sociali e culturali restando radicata nel territorio varesino. Un anniversario che diventa così occasione per ricordare come le scelte personali, l’impegno civile e la vita quotidiana possano intrecciarsi, lasciando tracce che vanno oltre la dimensione privata e parlano anche alla comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.