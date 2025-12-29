Daniela e Rocco, un anniversario di matrimonio che racconta una vita insieme

Un disegno semplice racconta una storia lunga quasi mezzo secolo. È quello che annuncia il matrimonio di Daniela Pedroletti e Rocco Cordì, celebrato il 29 dicembre 1976 alle ore 17.30 al Palazzo comunale di Varese. Un invito originale, fatto a mano, che ripercorre con pochi tratti essenziali i luoghi della loro vita: le case di partenza, il Municipio dove si sono sposati e l’abitazione condivisa in via Monte Canin, sempre a Varese.

Il post di lunedì mattina ricorda quel momento, mentre una composizione fotografica di alcuni anni fa era il regalo di un amico.



A distanza di tanti anni, quell’invito diventa oggi il simbolo di un anniversario di matrimonio che non celebra solo il tempo trascorso insieme, ma anche un percorso umano e civile. Rocco Cordì, infatti, è stato per anni dirigente nel mondo della cooperazione e oggi è attivo nell’ANPI, portando avanti l’impegno per la memoria, la partecipazione e i valori democratici.

La loro storia è quella di una coppia che ha attraversato decenni di cambiamenti sociali e culturali restando radicata nel territorio varesino. Un anniversario che diventa così occasione per ricordare come le scelte personali, l’impegno civile e la vita quotidiana possano intrecciarsi, lasciando tracce che vanno oltre la dimensione privata e parlano anche alla comunità.