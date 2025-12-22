Danneggia a mazzate l’autovelox a Capriasca, fermato un automobilista

Due giorni di indagine hanno portato la Polizia Cantonale del Ticino a identificare l’automobilista che sabato ha danneggiato un “radar”, un autovelox, sulle strade di Sala Capriasca, nel Luganese.

Gli agenti della Cantonale hanno fermato un 66enne cittadino svizzero residente nella zona.

In base a una prima ricostruzione, dopo essere stato intercettato dall’apparecchiatura di controllo, il 66enne – accortosi dell’infrazione – aveva danneggiato il radar semi-stazionario a colpi di mazza. L’apparecchiatura ha riportato ingenti danni.

All’uomo si è risaliti grazie a una segnalazione che ha attivato i successivi accertamenti e che hanno portato alla sua identificazione. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di danneggiamento e impedimento di atti dell’autorità.