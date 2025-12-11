Della Valle: “Non sottovalutiamo la Openjobmetis: sarà motivata e senza pressioni”

La Openjobmetis, tornata ad allenarsi mercoledì dopo il successo ottenuto a Cremona lunedì sera, si prepara ad affrontare una delle partite più insidiose dell’intero campionato: la trasferta di Brescia (domenica 14, ore 17). La Germani di coach Cotelli, finalista nella scorsa stagione contro la Virtus, è in testa alla classifica proprio appaiata a Bologna con nove vittorie in dieci partite e negli anni recenti sul proprio campo ha sempre inflitto lezioni severe ai biancorossi.

L’uomo simbolo della Leonessa è Amedeo Della Valle, 32 anni, uno degli attaccanti più pericolosi della LBA. In questa stagione il capitano biancoazzurro sta segnando 17,1 punti di media a partita con 4,9 assist, il 37,8% da 3 e la quasi perfezione in lunetta (55 su 57). «Speravamo di avere una partenza simile, sfruttando il fatto di essere praticamente la stessa squadra dello scorso anno» spiega a pochi giorni dal confronto con i biancorossi.

Della Valle, che partita si aspetta domenica contro la Openjobmetis?

«Noi siamo in un buon momento e carichi per giocare questa gara, però Varese arriva da una vittoria molto importante, colta su un campo difficile come Cremona. Il nuovo arrivato, Stewart, si è subito dimostrato un buon acquisto e penso che la Openjobmetis arriverà al PalaLeonessa motivata ma anche più leggera perché avrà sicuramente meno pressione rispetto a noi».

Cosa le piace di Varese?

«Prima di tutto sono stato compagno di squadra di Scola, a Milano, e ho grande stima di Luis e del suo progetto a Varese. Poi quella biancorossa è una realtà che sta facendo giocare molto i giovani e gli italiani. Mi piace il gioco in transizione che riesce a sviluppare la squadra di Kastritis che se dovesse ritrovare buone percentuali al tiro da tre punti potrebbe rivelarsi molto pericolosa».

A proposito di giovani, in Nazionale ha condiviso l’esperienza con Librizzi e Assui.

«Sì, anche se di fatto ci siamo poco più che “incrociati” perché purtroppo non c’è stato il tempo materiale per conoscerci bene al di là di quei pochi allenamenti effettuati insieme. Le finestre delle nazionali sono un po’ complicate perché in pochi giorni incontri nuovi compagni, devi provare gli schemi e nel nostro caso anche “assorbire” i dettami di un c.t. nuovo di zecca. Comunque credo che Matteo ed Eli siano due bravi ragazzi e si sono impegnati a fondo».

Infine non possiamo non citare Giancarlo Ferrero, che tra l’altro è un suo buon amico.

«Lo sapete meglio di me: Gianca è molto legato a Varese e viceversa. Per lui sarà una partita emozionante perché da voi ha mantenuto molti amici e so davvero quanto ci tenga a ben figurare».

