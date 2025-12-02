Dicembre all’Opera Bistrò: ogni weekend un nuovo viaggio nei sapori lombardi

Quattro weekend dedicati ai sapori d’inverno all’Opera Bistrò di Comerio: risotto con ossobuco, trippa, pranzo musicale e cassœula. Menù completi, dolci Marabelli e domeniche con giochi arcade natalizi. Prenotazioni aperte

A dicembre l’Opera Bistrò di Comerio continua il suo viaggio nel gusto con quattro appuntamenti dedicati ai piatti della tradizione lombarda. Ogni fine settimana un menù diverso, pensato per celebrare sapori autentici, ingredienti stagionali e il piacere della convivialità in un mese ricco di atmosfera.

Accanto alle proposte culinarie, tutte arricchite dai dolci della Pasticceria Marabelli di Gavirate, il Bistrò ospita ogni domenica uno spazio speciale dedicato al divertimento: l’associazione Varese Retrocomputing porta a Comerio giochi arcade a tema invernale, tra ghiaccio, fiocchi di neve e suggestioni natalizie (10.30–17.30).

Il 21 dicembre, dalle 15, l’atmosfera si fa ancora più dolce con panettone, pandoro e vin brulè.

Tutti i pranzi sono disponibili anche da asporto, prenotando in anticipo.

I menù dei weekend di dicembre

7 e 8 dicembre – Risotto con ossobuco

Un grande classico milanese per aprire il mese, una coccola perfetta per le prime fredde giornate invernali.

Menù:

– Antipasto misto con salumi e formaggi locali

– Risotto Carnaroli con ossobuco

– Dolce Pasticceria Marabelli

– Acqua, calice di vino e caffè

Prezzo: €35,00

14 dicembre – Trippa (con variante vegetariana)

Un piatto di tradizione preparato secondo ricetta milanese. Disponibile anche una gustosa alternativa per chi preferisce la versione senza carne.

Menù tradizionale:

– Crostini con paté di fegatini e salumi locali

– Trippa alla milanese con polenta

– Dolce Pasticceria Marabelli

– Acqua, calice di vino e caffè

Prezzo: €35,00

Variante vegetariana:

– Verdure sott’olio e crostini con paté vegetale

– Busecca matta (trippa senza carne) con uova, verdure al sugo e polenta

– Dolce Pasticceria Marabelli

– Acqua, calice di vino e caffè

Prezzo: €35,00

21 dicembre – Pranzo musicale

Un menù festoso e un’atmosfera speciale grazie alla musica dal vivo di Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelvelton, che accompagnano il pranzo con un repertorio caldo e coinvolgente.

Menù:

– Cotechino e lenticchie

– Ravioli freschi con lenticchie di Castelluccio

– Dolce Pasticceria Marabelli

– Acqua, calice di vino e caffè

Prezzo: €35,00

28 dicembre – Cassœula

Il mese si chiude con uno dei piatti simbolo dell’inverno lombardo, proposto nella sua ricetta più autentica.

Menù:

– Cassœula con verze, piedini, cotenna, coda, salamella e musetto (a seconda della disponibilità), servita con polenta

– Dolce Pasticceria Marabelli

– Acqua, calice di vino e caffè

Prezzo: €25,00

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3202149255 (sia whatsapp che chiamate) oppure la mail prenotazioni@operabistro.it.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Sito | Facebook | Instagram