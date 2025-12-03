Varese News

Italia/Mondo

Diceva al tassista “mi aspetti qui”, ma lui andava a rubare: identificato e denunciato dai carabinieri di Verbania

L’uomo, residente in provincia di Imperia e domiciliato nella bassa Ossola, è ritenuto responsabile di quattro colpi notturni ai danni di esercizi commerciali di Druogno e Santa Maria Maggiore. Decisive le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei tassisti

Generico 01 Dec 2025

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato a piede libero un 24enne, residente in provincia di Imperia ma domiciliato nella bassa Ossola, ritenuto responsabile di quattro furti commessi nella Valle Vigezzo tra settembre e ottobre.

I primi due colpi risalgono al mese di settembre, quando lo stesso esercizio commerciale di Druogno è stato preso di mira in due diverse occasioni: il giovane, dopo aver forzato la porta d’ingresso, aveva sottratto circa 380 euro dal registratore di cassa. A inizio ottobre ha poi colpito un albergo della zona, entrando dalle cucine e portando via circa mille euro. L’episodio più recente è avvenuto nella notte tra il 2 e 3 ottobre, quando un negozio di alimentari è stato derubato di un centinaio di euro in monete.

Determinante per l’identificazione è stata l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in valle. I militari hanno scoperto che il 24enne raggiungeva i luoghi dei furti utilizzando taxi presi a Domodossola, chiedendo ai tassisti di attenderlo per “recuperare oggetti dimenticati” e venendo poi riportato indietro dopo pochi minuti.

Il numero ridotto di taxi in servizio nelle ore notturne ha permesso agli investigatori di incrociare tragitti e orari, raccogliendo elementi decisivi per risalire all’identità dell’uomo, oggi denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.