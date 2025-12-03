Diceva al tassista “mi aspetti qui”, ma lui andava a rubare: identificato e denunciato dai carabinieri di Verbania

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato a piede libero un 24enne, residente in provincia di Imperia ma domiciliato nella bassa Ossola, ritenuto responsabile di quattro furti commessi nella Valle Vigezzo tra settembre e ottobre.

I primi due colpi risalgono al mese di settembre, quando lo stesso esercizio commerciale di Druogno è stato preso di mira in due diverse occasioni: il giovane, dopo aver forzato la porta d’ingresso, aveva sottratto circa 380 euro dal registratore di cassa. A inizio ottobre ha poi colpito un albergo della zona, entrando dalle cucine e portando via circa mille euro. L’episodio più recente è avvenuto nella notte tra il 2 e 3 ottobre, quando un negozio di alimentari è stato derubato di un centinaio di euro in monete.

Determinante per l’identificazione è stata l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in valle. I militari hanno scoperto che il 24enne raggiungeva i luoghi dei furti utilizzando taxi presi a Domodossola, chiedendo ai tassisti di attenderlo per “recuperare oggetti dimenticati” e venendo poi riportato indietro dopo pochi minuti.

Il numero ridotto di taxi in servizio nelle ore notturne ha permesso agli investigatori di incrociare tragitti e orari, raccogliendo elementi decisivi per risalire all’identità dell’uomo, oggi denunciato all’Autorità Giudiziaria.