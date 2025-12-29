Varese News

Lavoro

Dichiarazione RED precompilata: l’INPS guida i pensionati con una videoguida

I pensionati che ricevono prestazioni collegate al reddito devono inviare all’INPS la dichiarazione per l’anno 2023 entro il 28 febbraio 2026

Avarie

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito devono trasmettere la dichiarazione reddituale 2023 all’INPS entro il 28 febbraio 2026, utilizzando il servizio RED Precompilato disponibile nell’area riservata MyINPS.

Per facilitare l’adempimento, l’INPS ha attivato una videoguida personalizzata che spiega passo passo come compilare e inviare la dichiarazione online, riducendo il rischio di errori e omissioni. Il video è accessibile tramite portale INPS, app INPS mobile, app IO, oppure attraverso il QR code o il link ricevuto via lettera, SMS o mail.

Nel 2025 sono circa 680 mila i pensionati coinvolti. L’uso della videoguida ha già dimostrato efficacia: dal suo avvio, il tasso di dichiarazioni pervenute online è salito al 7,59%, migliorando la regolarità delle prestazioni e riducendo sospensioni e revoche.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.