Dichiarazione RED precompilata: l’INPS guida i pensionati con una videoguida
I pensionati che ricevono prestazioni collegate al reddito devono inviare all’INPS la dichiarazione per l’anno 2023 entro il 28 febbraio 2026
I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito devono trasmettere la dichiarazione reddituale 2023 all’INPS entro il 28 febbraio 2026, utilizzando il servizio RED Precompilato disponibile nell’area riservata MyINPS.
Per facilitare l’adempimento, l’INPS ha attivato una videoguida personalizzata che spiega passo passo come compilare e inviare la dichiarazione online, riducendo il rischio di errori e omissioni. Il video è accessibile tramite portale INPS, app INPS mobile, app IO, oppure attraverso il QR code o il link ricevuto via lettera, SMS o mail.
Nel 2025 sono circa 680 mila i pensionati coinvolti. L’uso della videoguida ha già dimostrato efficacia: dal suo avvio, il tasso di dichiarazioni pervenute online è salito al 7,59%, migliorando la regolarità delle prestazioni e riducendo sospensioni e revoche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.