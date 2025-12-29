Dichiarazione RED precompilata: l’INPS guida i pensionati con una videoguida

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito devono trasmettere la dichiarazione reddituale 2023 all’INPS entro il 28 febbraio 2026, utilizzando il servizio RED Precompilato disponibile nell’area riservata MyINPS.

Per facilitare l’adempimento, l’INPS ha attivato una videoguida personalizzata che spiega passo passo come compilare e inviare la dichiarazione online, riducendo il rischio di errori e omissioni. Il video è accessibile tramite portale INPS, app INPS mobile, app IO, oppure attraverso il QR code o il link ricevuto via lettera, SMS o mail.

Nel 2025 sono circa 680 mila i pensionati coinvolti. L’uso della videoguida ha già dimostrato efficacia: dal suo avvio, il tasso di dichiarazioni pervenute online è salito al 7,59%, migliorando la regolarità delle prestazioni e riducendo sospensioni e revoche.