Dieci anni di gare inclusive: il WheelchairGp in festa il 18 gennaio
Era il 2016 quando per la prima volta le carrozzine elettriche si schieravano sulla griglia di partenza, non per una dimostrazione o una prova, ma per una vera competizione. Un'idea di Michele Sanguine che è diventata occasione di socialità preziosa
Era il 2016 quando per la prima volta, in Lombardia, le carrozzine elettriche si schieravano sulla griglia di partenza, non per una dimostrazione o una prova, ma per una vera competizione: il WheelchairGP, la gara nata per restituire velocità, emozione e libertà a chi convive con una disabilità motoria.
Era un progetto profondamente personale e comunitario, ideato dal gallaratese Michele Sanguine, personaggio estroso -è stato anche rapper con il nome Toro Seduto – che nel corso degli anni ha trasformato un’idea in una realtà sportiva e sociale unica nel panorama italiano (e si potrebbe dire internazionale).
Da quelle prime esperienze, sviluppatesi con entusiasmo e passione, la manifestazione ha ottenuto un seguito crescente, dando vita a giornate in pista ma anche a momenti di condivisione e inclusione. Nelle ultime edizioni, eventi come quello di Rozzano e Codogno nel 2025, oltre trenta partecipanti si sono sfidati su pista con le loro carrozzine elettriche, hanno confermato quanto il WheelchairGP sia diventato un appuntamento atteso e partecipato, un’occasione per superare barriere e pregiudizi attorno alla disabilità
Per celebrare i dieci anni di attività dalla prima gara disputata, l’associazione di base a Gallarate promuove per domenica 18 gennaio alla Rocca di Oggiona un pranzo conviviale alle ore 13:00, aperto a sostenitori, famiglie, piloti e amici. Alla tavola si affiancheranno animazione con Gianluca Arena e musica a cura del Dj Matteo Ferrari, per rendere la giornata ancora più festosa e partecipata. Nel corso dell’evento è in programma anche una lotteria solidale, con circa cinquanta premi offerti da prestigiose aziende nazionali e un primo premio consistente in una vacanza per due persone al mare.
Il ricavato della giornata sarà interamente destinato all’organizzazione della prossima gara, in programma per domenica 12 aprile all’Orobikart di Curno (in provincia di Bergamo), con l’obiettivo di consolidare sempre più il circuito lombardo e di allargare le opportunità di partecipazione e inclusione.
Lo sottolinea con entusiasmo lo stesso fondatore dell’associazione, Michele Sanguine: «Sarà una giornata da non perdere. Venite a sostenere l’associazione gallaratese che organizza queste gare così speciali, uniche non solo in Italia ma nel mondo. Ci sarà anche tanto divertimento, tante sorprese e un pranzo gustosissimo e abbondante».
Per partecipare al pranzo del 18 gennaio è possibile prenotare tramite il sito dedicato all’associazione, su questa pagina.
