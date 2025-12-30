Varese News

Divertimento Vocale, trent’anni di coro pop rock nato a Gallarate

Fondato nel 1996, il coro gallaratese festeggia tre decenni di musica, solidarietà e spettacoli travolgenti: oltre 300 concerti, più di 150 voci sul palco e una storia che continua a crescere

L’ultimo concerto del 20 dicembre a Sondrio, organizzato a favore di Gsmile, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta la capacità del coro di riempire le sale e coinvolgere gli spettatori con uno spettacolo carico di energia e qualità musicale.

Il primo appuntamento del 2026 sarà invece il 10 gennaio a Castellanza, per l’associazione Mensa del Padre Nostro, con un nuovo concerto all’insegna della musica e della solidarietà.

Trent’anni di musica, energia e impegno sociale. Il Divertimento Vocale, nato a Gallarate nel 1996, celebra un traguardo importante confermandosi una delle realtà corali più originali e longeve del panorama italiano.

Fondato da un gruppo di venti giovanissimi e diretto fin dall’inizio da Carlo Morandi, insegnante di musica alle scuole medie, il coro è cresciuto nel tempo fino a superare oggi le 150 voci, affiancate da una band di sette elementi, dando vita a uno spettacolo pop rock unico nel suo genere. Un’energia che, come racconta anche il Corriere della Sera, «cresce con l’età» e rende ogni esibizione una vera esperienza collettiva.

In trent’anni di attività, Divertimento Vocale ha collezionato oltre 300 concerti tra teatri, piazze, eventi aziendali e manifestazioni benefiche, distinguendosi per un forte impegno solidale. Non a caso, molti appuntamenti sono organizzati a favore di associazioni e realtà sociali, come Gsmile, La Panchina di Gio o l’Università degli anziani. Un percorso che ha portato il coro anche a farsi conoscere dal grande pubblico come finalista di Italia’s Got Talent.

L’attività concertistica resta intensa anche oggi: chi non riesce a seguire dal vivo le date può trovare esibizioni e contenuti sul canale YouTube ufficiale, mentre il sito www.divertimentovocale.org raccoglie la storia del coro, il calendario aggiornato degli spettacoli e i progetti futuri.

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
