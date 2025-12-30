Divertimento Vocale, trent’anni di coro pop rock nato a Gallarate
Fondato nel 1996, il coro gallaratese festeggia tre decenni di musica, solidarietà e spettacoli travolgenti: oltre 300 concerti, più di 150 voci sul palco e una storia che continua a crescere
L’ultimo concerto del 20 dicembre a Sondrio, organizzato a favore di Gsmile, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta la capacità del coro di riempire le sale e coinvolgere gli spettatori con uno spettacolo carico di energia e qualità musicale.
Il primo appuntamento del 2026 sarà invece il 10 gennaio a Castellanza, per l’associazione Mensa del Padre Nostro, con un nuovo concerto all’insegna della musica e della solidarietà.
Trent’anni di musica, energia e impegno sociale. Il Divertimento Vocale, nato a Gallarate nel 1996, celebra un traguardo importante confermandosi una delle realtà corali più originali e longeve del panorama italiano.
Fondato da un gruppo di venti giovanissimi e diretto fin dall’inizio da Carlo Morandi, insegnante di musica alle scuole medie, il coro è cresciuto nel tempo fino a superare oggi le 150 voci, affiancate da una band di sette elementi, dando vita a uno spettacolo pop rock unico nel suo genere. Un’energia che, come racconta anche il Corriere della Sera, «cresce con l’età» e rende ogni esibizione una vera esperienza collettiva.
In trent’anni di attività, Divertimento Vocale ha collezionato oltre 300 concerti tra teatri, piazze, eventi aziendali e manifestazioni benefiche, distinguendosi per un forte impegno solidale. Non a caso, molti appuntamenti sono organizzati a favore di associazioni e realtà sociali, come Gsmile, La Panchina di Gio o l’Università degli anziani. Un percorso che ha portato il coro anche a farsi conoscere dal grande pubblico come finalista di Italia’s Got Talent.
L’attività concertistica resta intensa anche oggi: chi non riesce a seguire dal vivo le date può trovare esibizioni e contenuti sul canale YouTube ufficiale, mentre il sito www.divertimentovocale.org raccoglie la storia del coro, il calendario aggiornato degli spettacoli e i progetti futuri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.