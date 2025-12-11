Domenica 14 dicembre al via la quarta edizione della rassegna varesina dedicata al teatro dei burattini

«Un’iniziativa che ha preso le mosse in modo sperimentale – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – e ha portato presto a raddoppiare le proposte proprio per la richiesta da parte del pubblico di famiglie. Segno che c’è desiderio di uno spettacolo dedicato ai più piccoli dal valore educativo, per la capacità di stimolare creatività, immaginazione e far appassionare da subito allo spettacolo dal vivo. Riportiamo in città un’esperienza unica grazie all’ospitalità del MIV».

La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese, il Teatro dei Burattini di Varese e MIV Multisala Impero Varese. Gli spettacoli saranno alle ore 9.45 e alle 11.30 al MIV, in via Bernascone.

A presentare i dettagli del programma è l’ideatore “Chicco” Colombo, che ha spiegato come il nostro territorio accolga tanti burattinai appassionati di questa arte antica.

Si parte domenica 14 dicembre con Torsolo della Compagnia Fontemaggiore di Perugia, uno spettacolo innovativo grazie alla sperimentazione di un giovane burattinaio attento a linguaggi e materiali. Si prosegue domenica 11 gennaio con Streghe, draghi e maghi della Compagnia Teatro dei Burattini di Como, un racconto fantastico unito alla cultura lacustre, con la presenza della maschera di Como del “Tavà”.

Domenica 25 gennaio appuntamento con Arlecchino Cavadenti della Compagnia Aprisogni di Treviso: un ritorno nella nostra città della compagnia veneta che propone un teatro di burattini ricercato. Domenica 8 febbraio ci sarà Nella pancia dell’orso polare della Compagnia De Bastiani di Vittorio Veneto, l’incredibile avventura del clown Augusto che sparisce nella pancia dell’orso polare. Si chiude domenica 22 febbraio L’albero dei segreti del Teatro Laboratorio del mago di Mantova, che racconta un’avventura ricca di colpi di scena.

Oltre agli spettacoli in calendario, dal 15 gennaio al 15 marzo 2026 negli spazi del Foyer del Miv saranno esposti 30 burattini tradizionali per ripercorrere un pezzo di storia del Teatro dei Burattini di Varese: un anticipo dell’imminente cinquantesimo anniversario di attività della compagnia varesina.

Programma

domenica 14 dicembre

Torsolo

Compagnia Fontemaggiore – Perugia

domenica 11 gennaio

Streghe, draghi e maghi

Compagnia Teatro dei Burattini – Como

domenica 25 gennaio

Arlecchino Cavadenti

Compagnia Aprisogni – Treviso

domenica 8 febbraio

Nella pancia dell’orso polare

Compagnia De Bastiani – Vittorio Veneto

domenica 22 febbraio

L’albero dei segreti

Laboratorio del mago – Mantova

