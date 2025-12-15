Domenica 21 dicembre Azzate ospita il mercatino di Natale della Pro Loco

Dalle ore 10 alle 18 nel cortile e parcheggio del palazzo comunale ci saranno circa 40 stand fra hobbisti ed associazioni

Domenica 21 dicembre 2025 ad Azzate in villa comunale il ci sarà la decima edizione del Mercatino di Natale, co-organizzato dalla Pro Loco Azzate con il patrocino gratuito del Comune di Azzate.

Dalle ore 10 alle 18 nel cortile e parcheggio del palazzo comunale ci saranno circa 40 stand fra hobbisti ed associazioni che proporranno oggetti fatti a mano con variegate proposte. Artigianato africano, fini pitture su legno, addobbi natalizi, morbidi cappellini, legno intagliato e tanto altro.

Si raggiungerà il palazzo comunale a piedi, parcheggiando nelle aree interne al paese. Occasione per passare dal “Ul puncerel” una scorciatoia pedonale tra la Via Matteotti e Via Fiume. Alle ore 12.00 occasione per una visita artistica/storica interno al palazzo, occorre prenotarsi “posti limitati”. Alle 15.00 un coro di giovani allieterà con canti natalizi. Ci sarà anche uno stand di un prodotto locale azzatese, per la prima volta sul mercato, e potrebbe essere un regalo molto ambito e raro.

Saranno attivi tutto il giorno gli stand gastronomici dell’ “Azzate Food District”. Ci saranno degli Elfi che doneranno piccoli pensieri ai bimbi.

Dalle ore 15.00 un laboratorio per i bimbi a preparare la letterina da dare a Babbo Natale. Importante mettere il mittente perché poi arriverà ai bimbi una effettiva risposta. Poi arriverà il personaggio, vestito di rosso cremisi, più atteso della giornata…

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Villa comunale Azzate (Va)

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni: info@proazzate.org