Domenica 21 dicembre torna la Babbo Run a Busto Arsizio: sesta edizione all’insegna del divertimento natalizio

Domenica 21 dicembre, l’A.s.d. Free Runners Team, con il patrocinio del Parco Alto Milanese e del Comune di Busto Arsizio, organizza la sesta edizione della Babbo Run, un evento ludico-motorio a tema natalizio che si terrà nel suggestivo Parco Alto Milanese. La manifestazione si svolgerà con partenza e arrivo presso il Consorzio del Parco, in via Guerrini 40, a Busto Arsizio.

La Babbo Run è un appuntamento ormai consolidato, che coinvolge centinaia di appassionati di corsa e camminata, ma anche famiglie e bambini, in una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Il percorso, interamente immerso nei sentieri boschivi del parco, sarà disponibile in due distanze: 4,7 km e 9,5 km, pensate per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, dai più allenati ai meno esperti.

Programma dell’evento

La partenza della corsa e della camminata è fissata per le 09:45, preceduta dalla consueta sgambata di 200 metri dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, che sarà seguita da momenti di animazione e la distribuzione di regali natalizi. Un’occasione imperdibile per i più piccoli di vivere la magia del Natale insieme agli adulti.

Durante il percorso, i partecipanti troveranno una serie di sorprese divertenti: a metà strada, una “Renna Rudolph” accoglierà corridori e camminatori, mentre un brindisi con il prosecco offrirà un piccolo “carburante” per affrontare gli ultimi chilometri. A fine gara, un ricco ristoro attenderà tutti i partecipanti per ritemprarsi dopo l’attività.

Premi e riconoscimenti

Per tutti i partecipanti, ci sarà una medaglia in ricordo dell’evento. Inoltre, i primi 400 iscritti riceveranno un pacco gara a tema natalizio, che conterrà una maglietta dell’evento e un cappellino con colorazione a sorpresa. Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne nel percorso lungo, i 3 gruppi più numerosi e anche chi arriverà accompagnato dalla “Renna Rudolph”.

Iscrizioni e sicurezza

Le preiscrizioni sono disponibili online sul sito www.freerunnersteam.it

, oppure sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento a partire dalle 8.00. Il costo dell’iscrizione è di 8 €.

La sicurezza dei partecipanti sarà garantita dalla Protezione Civile, che presidierà il percorso. Le fotografie dell’evento saranno scattate da Podisti.net, per immortalare ogni momento della giornata.

Interventi istituzionali

Alla manifestazione parteciperanno anche alcune figure istituzionali, tra cui Laura Rogora, Presidente del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, Luca Folegani, Vice Sindaco e Assessore allo Sport, e Flavio Castiglioni, Presidente del Parco Alto Milanese. La loro presenza testimonia l’importanza dell’evento per la città e la comunità locale.

Sponsor e ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che supportano l’iniziativa: Colombo 1933, BCC Busto Garolfo, Generali, ProNutri, Parabrezza, Ada Vending, Top Level Ascensori, Bottega Agricola e Lindt, che hanno contribuito a rendere questa sesta edizione ancora più speciale.