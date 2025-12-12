Domenica a Cocquio Trevisago il 3° Memorial Travaini di scacchi

Domenica 14 dicembre 2025 la Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago ospita il 3° Memorial Gianfranco Travaini, un appuntamento speciale dedicato allo storico tesoriere del circolo, scomparso ma sempre vivo nel ricordo degli appassionati.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago, si terrà a partire dalle 14.30 nella sede del club in via Motto dei Grilli 30. Si tratta di un Torneo Lampo a 7 turni, con sistema svizzero e cadenza di 5 minuti più 3 secondi di incremento a mossa.

Premi e sorprese per i partecipanti

In palio ci sono tre premi assoluti: coppe per il primo, secondo e terzo classificato. Verranno inoltre premiati la miglior giocatrice e il miglior Under 18.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, con una quota di partecipazione di 15 euro per i non soci e 8 euro per i soci Canal. È possibile iscriversi tramite WhatsApp o chiamando il numero 3336181150 (Teta, dopo le 18.30). Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico, con causale Memorial Gianfranco Travaini.

Il gran finale del Circuito Canal

L’evento chiude anche il Circuito Canal, la serie di tornei interni che hanno animato la stagione scacchistica del circolo durante tutto il 2025. Al comando della classifica, con un vantaggio ormai incolmabile, c’è Andrea Ambrosini, che domenica verrà proclamato ufficialmente vincitore del circuito.

«È stata una stagione intensa, ricca di iniziative, tornei e – soprattutto – di tanta gioia» commentano dal circolo.

Dopo il torneo, festa di Natale

Al termine del torneo, la Società Scacchistica Esteban Canal saluterà i propri soci con una piccola festa di Natale: un’occasione per scambiarsi gli auguri e chiudere in bellezza un anno pieno di attività.

L’appuntamento è già fissato per gennaio, quando ripartiranno i tornei ufficiali con il Campionato Provinciale.