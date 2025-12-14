Varese News

Bambini

“Donare per imparare”: alla scuola primaria “Pascoli” di Comerio si parla di cura dell’ambiente e transizione energetica

Con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni verso un futuro più sostenibile, i bambini hanno potuto sperimentare da vicino la tecnica dell'idroponica e avere un primo approccio alla robotica

Laboratorio robotica scuola primaria Pascoli

Alla Scuola Primaria “Pascoli” di Comerio, gli alunni delle classi seconde e terze sono stati coinvolti in un’attività didattica che ha trattato argomenti di cura dell’ambiente e transizione energetica, dal titolo “Donare per imparare”, organizzato dalla società Snam Gas.

Con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni verso un futuro più sostenibile, tra le attività proposte, i bambini hanno potuto sperimentare da vicino la tecnica dell’idroponica, installando e avviando una piccola serra, nella quale hanno successivamente osservato la crescita delle piante senza l’uso del terreno: un metodo alternativo per comprendere l’importanza dell’innovazione in agricoltura grazie alle risorse idriche.

Laboratorio robotica scuola primaria Pascoli

Grazie a questo progetto i giovanissimi alunni hanno avuto anche un primo approccio alla robotica attraverso gioco e manualità, cimentandosi nella costruzione di miniature creative come camper, pale eoliche e una casetta sull’albero. Il progetto è stato accompagnato da momenti di approfondimento teorico sulle tematiche del cambiamento climatico, energie rinnovabili e sulle buone pratiche quotidiane utili a proteggere il pianeta.

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
francescamarutti3@gmail.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.