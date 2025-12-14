“Donare per imparare”: alla scuola primaria “Pascoli” di Comerio si parla di cura dell’ambiente e transizione energetica
Con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni verso un futuro più sostenibile, i bambini hanno potuto sperimentare da vicino la tecnica dell'idroponica e avere un primo approccio alla robotica
Alla Scuola Primaria “Pascoli” di Comerio, gli alunni delle classi seconde e terze sono stati coinvolti in un’attività didattica che ha trattato argomenti di cura dell’ambiente e transizione energetica, dal titolo “Donare per imparare”, organizzato dalla società Snam Gas.
Con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni verso un futuro più sostenibile, tra le attività proposte, i bambini hanno potuto sperimentare da vicino la tecnica dell’idroponica, installando e avviando una piccola serra, nella quale hanno successivamente osservato la crescita delle piante senza l’uso del terreno: un metodo alternativo per comprendere l’importanza dell’innovazione in agricoltura grazie alle risorse idriche.
Grazie a questo progetto i giovanissimi alunni hanno avuto anche un primo approccio alla robotica attraverso gioco e manualità, cimentandosi nella costruzione di miniature creative come camper, pale eoliche e una casetta sull’albero. Il progetto è stato accompagnato da momenti di approfondimento teorico sulle tematiche del cambiamento climatico, energie rinnovabili e sulle buone pratiche quotidiane utili a proteggere il pianeta.
