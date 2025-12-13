Varese News

Doni e sorrisi per i piccoli pazienti: i volontari della Polizia di Stato in visita al Del Ponte di Varese

L’Associazione nazionale Polizia di Stato ha portato in dono giocattoli e materiali per portare un pizzico di spensieratezza nel reparto pediatrico

I volontari della Polizia di Stato portano doni all'ospedale Del Ponte di Varese

Un gesto di solidarietà per portare un po’ di calore e tanti sorrisi nel reparto di Pediatria dell’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

La mattina di venerdì 12 dicembre, un gruppo di volontari dell’Anps, l’Associazione nazionale Polizia di Stato di Varese, si è recato in ospedale per consegnare doni ai bambini ricoverati e materiali da lasciare in reparto, a disposizione dei piccoli pazienti.

L’iniziativa ha coinvolto sia pensionati della Polizia di Stato sia agenti ancora in servizio: volontari uniti dal desiderio di offrire un momento di serenità a chi si trova a vivere l’infanzia in corsia. I volontari sono stati accolti con entusiasmo dal personale sanitario e dai bambini.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025
