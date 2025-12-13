Doni e sorrisi per i piccoli pazienti: i volontari della Polizia di Stato in visita al Del Ponte di Varese
L’Associazione nazionale Polizia di Stato ha portato in dono giocattoli e materiali per portare un pizzico di spensieratezza nel reparto pediatrico
Un gesto di solidarietà per portare un po’ di calore e tanti sorrisi nel reparto di Pediatria dell’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.
Galleria fotografica
La mattina di venerdì 12 dicembre, un gruppo di volontari dell’Anps, l’Associazione nazionale Polizia di Stato di Varese, si è recato in ospedale per consegnare doni ai bambini ricoverati e materiali da lasciare in reparto, a disposizione dei piccoli pazienti.
L’iniziativa ha coinvolto sia pensionati della Polizia di Stato sia agenti ancora in servizio: volontari uniti dal desiderio di offrire un momento di serenità a chi si trova a vivere l’infanzia in corsia. I volontari sono stati accolti con entusiasmo dal personale sanitario e dai bambini.
Galleria fotografica
