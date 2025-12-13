Donna cade da cavallo a Vergiate, trasportata in ospedale in elisoccorso

Una donna di 66 anni è caduta da cavallo in una scuderia di Vergiate nel primo pomeriggio di sabato 13 dicembre.

In base alle prime ricostruzioni, la persona coinvolta sarebbe una proprietaria della struttura e si trovava in sella al proprio animale. La caduta sarebbe da ricondurre a un imprevisto accidentale. La donna si è ferita a una gamba, ma non ha riportato altre conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime assistenze con un’ambulanza e un’automedica. Poco dopo, la donna è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in elisoccorso per le cure e gli accertamenti necessari.