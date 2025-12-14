Varese News

Donna di 59 anni investita in via Lazio a Varese

Incidente intorno alle 10.40, sul posto ambulanza della Croce Rossa, automedica e Polizia Locale

Intervento di emergenza domenica mattina, alle 10:41, in via Lazio a Varese, dove una donna di 59 anni è stata investita mentre si trovava sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con un’ambulanza di base della Croce Rossa e un’auto medica, oltre agli agenti della Polizia Locale di Varese per i rilievi e la gestione del traffico.

La paziente è stata valutata in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità, e stabilizzata dal personale sanitario.

Le cause dell’investimento sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
