Donne, Colombia, parole con la K e fiume Ticino. La giornata di martedì su Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia, tra sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, turismo in Colombia e tutte le parole che vi vengono in mente con la K. Nuova puntata anche per la nostra trasmissione settimanale dedicata ai libri della nostra biblioteca.

Soci All Time 16,30

Nell’appuntamento delle 16,30 realizzato in collaborazione con CSV Insubria sparleremo con Federica Calzavara del progetto “Fiocco Rosa” dell’associazione Liberi e Forti di Luino, impegnata da anni nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il nuovo cortometraggio “15 22”, scritto dai giovani volontari, racconta una storia simbolica di violenza e rinascita. Il video sarà pubblicato il 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e cultura del rispetto.

Chi l’avrebbe mai detto 18,00

La puntata di martedì ci porta in Sud America e più precisamente in Colombia con la guida turistica e antropologo Giovanni Conti. La sua è la storia di chi ha deciso di lasciarsi il Varesotto alle spalle e andare a vivere in sud America per seguire progetti legati ai minori per poi virare, negli ultimi anni, nel settore turistico accompagnando prevalentemente italiani alla scoperta di itinerari naturalistici tra le montagne.

ABC 21,00

Alle 21 nuovo appuntamento con Gian Paolo e Oscar e la loro trasmissione che vi porta a spasso tra le lettere dell’alfabeto. Questa volta esploreranno la lettera K come la Kriptonite, Kate Bush, il Capitano Kirk e Karma Police.

A voi cosa viene in mente con la lettera K? Scrivetelo o mandate vocali al 3534848857 per collaborare alla realizzazione della puntata.

La Biblioteca di Materia 18,45

Subito dopo il Giornale Radio, nuova puntata anche per la trasmissione dedicata alla nostra biblioteca con Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo. Questa settimana si parla di fiume Ticino, da tutti i punti di vista: naturale, storico, artistico, culturale, economico. Una dozzina i libri presenti tra gli scaffali di Materia.