Dopo il maxi-incendio di Laveno Mombello proseguono le indagini: in cielo anche i droni dei Vigili del Fuoco

Domenica 30 novembre nuove operazioni di messa in sicurezza e accertamenti tecnici del Nucleo Investigativo: l’area resta presidiata

A due giorni dal grande incendio che sabato 29 novembre ha colpito Laveno Mombello, le operazioni di verifica e messa in sicurezza non si sono fermate. Nella giornata di domenica 30 novembre i Vigili del Fuoco sono tornati sull’area per completare gli interventi necessari nelle parti ancora critiche e per recuperare beni personali da alcuni appartamenti rimasti inagibili dopo le fiamme.

Parallelamente sono proseguite le indagini sulle cause del rogo. Il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del Comando provinciale ha lavorato in collaborazione con il Nucleo SAPR della Direzione Regionale Lombardia, che ha messo in campo i droni per analizzare dall’alto lo scenario dell’incendio. Le immagini aeree hanno permesso agli specialisti di raccogliere dati utili per ricostruire la dinamica e individuare eventuali punti d’innesco.

Il presidio della zona, assicurano i Vigili del Fuoco, continuerà anche nei prossimi giorni, fino a quando l’area non sarà completamente messa in sicurezza e non sarà possibile stabilire l’esatta origine dell’incendio.
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
