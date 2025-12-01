Dopo il maxi-incendio di Laveno Mombello proseguono le indagini: in cielo anche i droni dei Vigili del Fuoco
Domenica 30 novembre nuove operazioni di messa in sicurezza e accertamenti tecnici del Nucleo Investigativo: l’area resta presidiata
A due giorni dal grande incendio che sabato 29 novembre ha colpito Laveno Mombello, le operazioni di verifica e messa in sicurezza non si sono fermate. Nella giornata di domenica 30 novembre i Vigili del Fuoco sono tornati sull’area per completare gli interventi necessari nelle parti ancora critiche e per recuperare beni personali da alcuni appartamenti rimasti inagibili dopo le fiamme.
Parallelamente sono proseguite le indagini sulle cause del rogo. Il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del Comando provinciale ha lavorato in collaborazione con il Nucleo SAPR della Direzione Regionale Lombardia, che ha messo in campo i droni per analizzare dall’alto lo scenario dell’incendio. Le immagini aeree hanno permesso agli specialisti di raccogliere dati utili per ricostruire la dinamica e individuare eventuali punti d’innesco.
Il presidio della zona, assicurano i Vigili del Fuoco, continuerà anche nei prossimi giorni, fino a quando l’area non sarà completamente messa in sicurezza e non sarà possibile stabilire l’esatta origine dell’incendio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.