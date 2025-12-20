“Dove si canta”: a gennaio un nuovo appuntamento con Solevoci per cantare tutti insieme, senza palco

Venerdì 9 gennaio una nuova serata del format con “Solevoci”, per imparare una canzone e cantarla insieme, in armonia. Ingresso gratuito con tessera Anche Io. Quale sarà la prossima canzone da cantare senza palco?

Dopo i successi di giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre con un medley sulle note di Bianco natale, All I want for Christmas is you, Oh Happy Day. Venerdì 9 gennaio, torna a Materia Dove si canta, sempre con la sua formula semplice e potente: si arriva, si scopre la canzone e la si canta insieme. Tutto quel che serve è la voglia di esserci, e naturalmente la propria voce.

A guidare la serata è ancora Solevoci, con il supporto di Anche Io. I brani del format “senza palco” sono pop e molto conosciuti: canzoni italiane e internazionali arrangiati in massimo tre voci, facili da imparare e capaci di creare un impasto sonoro intenso, corale.

Con Dove si canta ogni serata è una sorpresa, anche nella scelta della canzone. Quale sarà il prossimo brano?

Ingresso con tessera Anche Io. Nel link qui sotto le info