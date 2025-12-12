Due ciclisti investiti in meno di tre ore a Busto e Gorla Minore

Non sono trascorse neppure tre ore tra i due investimenti di ciclisti che si sono verificati nel basso Varesotto la sera di venerdì 12 dicembre. (Foto di repertorio)

Alle 19:49, a Busto Arsizio, un uomo di 34 anni che viaggiava a bordo di una bicicletta su Via Sempione è stato colpito da un veicolo. Nello scontro l’uomo è rimasto ferito, ma non ha riportato traumi tali da finire in pericolo di vita. I soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Gallarate per le cure necessarie.

Poche ore prima, appena passate le 17:00, sulla circonvallazione di Gorla Minore si era verificato un altro incidente. Ad averne la peggio è stato anche in questo caso un ciclista. L’uomo di 55 anni è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo (quindi non in evidente pericolo di vita). Sul posto dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri di Saronno.

Due ciclisti investiti in pochi minuti anche nell’alto milanese

La stessa sera, quasi contemporaneamente intorno alle 20:30, si sono verificati due ulteriori incidenti ai danni di ciclisti nell’alto milanese al confine col Varesotto. A Legnano lo scontro ha coinvolto un bambino di sei anni, mentre a Parabiago è stato il turno di un giovane di 25 anni. In entrambi casi, le persone coinvolte hanno avuto conseguenze meno gravi rispetto agli incidenti precedenti. Né il bambino né il giovane sono stati trasportati in ospedale e i soccorsi si sono conclusi sul posto. A supporto dei soccorritori, sono intervenuti i carabinieri di Legnano.