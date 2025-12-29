Due corse di donne, trent’anni di distanza: quando una fotografia racconta la Storia

Due donne corrono a trent’anni esatti di distanza. La prima è a Sarajevo con la città in stadio d’assedio da un anno e mezzo. Sta cercando di salvarsi la vita mentre ovunque piovono bombe. La seconda è a Roma, ha un’urgenza diversa e sarà protagonista di una scelta che cambierà l’Italia.

Due scatti che segnano la storia più di tante parole. A riprendere le due donne sono due fotografi entrambi romani: Mario Boccia e Claudio Iannone.

LA RAGAZZA CHE CORRE A SARAJEVO

A raccontare quello scatto è direttamente Mario Boccia in un suo articolo pubblicato su Repubblica.

“Un altro sibilo, meno forte, l’esplosione tarda (un paio di secondi?), è più lontana. Vedo movimento verso il mercato. Mi avvicino, monto il duecento, seleziono un tempo veloce, controllo la luce. Una ragazza mi corre incontro. Inquadro, scatto e maledico di non avere impostato il motore sullo scatto continuo (per non sprecare pellicola). Troppo tardi, ormai mi è addosso e mi supera, ignorandomi. E’ finita.

Scatto ancora. Una coppia che corre, una donna dall’altro lato della strada, ma tutto sembra di meno.

Ho in testa lo sguardo della ragazza che corre. Quella ragazza non correva per paura, ma per rabbia. Essere entrambi sotto tiro non ci mette sullo stesso piano. La sua rabbia la posso intuire, ma non condividere. Lei è a casa sua e stanno sparando sulla sua città, le sue abitudini, la sua vita. Io sono un ospite volontario (e retribuito). Parte della sua rabbia deve essere anche per me, che ho rubato l’intimità di quella corsa. Che ci faccio qui? “Dovere di cronaca”, certo, ma ripeterselo non è sufficiente. Lo stomaco si contrae di nuovo per un’esplosione più vicina, e i pensieri spariscono.

Passano alcuni minuti. Ora c’è silenzio. Penso che uno scatto buono forse l’ho fatto. Non ho mai smesso di camminare, di guardarmi intorno. Non ho visto feriti, per fortuna. Mi sono sempre sentito uno sciacallo, dopo quelle foto”.

Sarajevo, 30 settembre 1993.

La capitale della Bosnia Erzegovina è assediata da 17 mesi. Le truppe nazionaliste serbo-bosniache la circondano dal 6 aprile 1992. Sarà l’assedio più lungo della storia moderna. Da ottobre dello stesso anno, il fronte dei croati e musulmani bosniaci (che il 1 marzo del 1992 avevano vinto insieme il referendum per l’indipendenza della Bosnia da quello che rimaneva della Jugoslavia) si rompe e inizia una guerra spietata tra ex-alleati. Il 1993 è l’apice di questo scontro, mentre i serbo-bosniaci, che hanno conquistato già nei primi mesi di guerra il grosso del territorio, sembrano fermi a tenere le posizioni.

PAOLA CORTELLESI, C’È ANCORA DOMANI

Questa immagine è un fotogramma molto celebre del film “C’è ancora domani” (2023), che segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi, la quale ne è anche la protagonista.

Questa fotografia è diventata il simbolo del film perché cattura perfettamente il momento della “scossa” e della determinazione della protagonista. Non è un semplice fotogramma, ma una fotografia di scena scattata da Claudio Iannone durante le riprese. La differenza è sottile ma importante: mentre la telecamera riprendeva l’azione, il fotografo ha catturato questo istante con una macchina fotografica, riuscendo a ottenere una nitidezza e una composizione che ne hanno fatto un’opera d’arte autonoma.

Ogni elemento nell’inquadratura racconta una storia:

La borsa: Tenuta saldamente, rappresenta il peso delle responsabilità familiari, ma in questa specifica scena contiene anche il “segreto” del film (la lettera), diventando il fulcro del cambiamento.

Le scarpe: Le classiche scarpe basse dell’epoca, graffiate e logore, sottolineano la condizione sociale del personaggio e il fatto che sia una donna “che cammina”, che agisce, che non sta ferma a subire.

Lo sguardo: Gli occhi sono rivolti leggermente verso l’alto e in avanti. Non guarda la strada, guarda il traguardo. C’è un misto di ansia e speranza che trasforma una semplice camminata in un atto di ribellione. Ricordiamoci la scena è ambientata nella capitale e siamo nel giugno del 1946.

Diversi critici leggono in questo scatto un parallelismo con la famosa corsa di Anna Magnani in Roma città aperta, ma con una differenza fondamentale: mentre quella della Magnani era una corsa verso la tragedia, quella di Delia è una corsa verso la partecipazione civile.

La foto, insieme ad altre 22, fa parte di una mostra alla Casa del Cinema di Roma intitolata “C’è ancora domani, sempre”, con gli scatti del fotografo di scena Claudio Iannone.

LA MOSTRA DI MARIO BOCCIA A MATERIA

«Non riesco a distinguere la professione dalla vita». È da qui che bisogna partire per capire Mario Boccia, fotografo che da oltre trent’anni attraversa frontiere, linee del fronte e comunità ferite senza mai perdere il filo delle persone. Il suo lavoro, in mostra da lunedì 15 dicembre al 25 gennaio a Materia Spazio Libero, è fatto di immagini che non cercano il colpo drammatico, ma l’essere umano che resiste. Che ricostruisce. Che, nonostante tutto, continua.