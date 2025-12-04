Due nuovi “Soci d’Onore” per l’Associazione Dell’Acqua: riconoscimenti a Munari e Laurenzano

L’Associazione Dell’Acqua, che dal 2009 si impegna nella promozione della cultura, della solidarietà e dell’educazione sul territorio, ha proclamato due nuovi “Soci d’Onore”: l’avvocato Munari e il dottor Laurenzano. Questo riconoscimento viene conferito a personaggi che si sono distinti per il loro impegno nel valorizzare i valori e la mission dell’associazione, dedicata a Enrico Dell’Acqua, il pioniere dell’esportazione italiana e “Principe Mercante” descritto da Luigi Einaudi.

La cerimonia di proclamazione si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17:30 presso l’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” di Busto Arsizio, storica sede che ha collaborato attivamente con l’Associazione nel progetto di educazione sanitaria, sensibilizzando oltre 35.000 studenti della zona.

L’avvocato Munari e il dottor Laurenzano: due protagonisti della vita pubblica

L’avvocato Munari, esperto di diritto societario e commerciale, è professore all’Università Cattolica di Milano e presidente di importanti commissioni nazionali. Autore di opere monografiche e saggi di diritto commerciale, ha dedicato la sua carriera al bene della comunità, mettendo al servizio della società la sua esperienza e il suo talento.

Il dottor Laurenzano, laureato in Economia e tributarista, è anche un apprezzato giornalista pubblicista ed editorialista del quotidiano La Prealpina. Con un profondo interesse per le politiche europee, Laurenzano ha contribuito attivamente alla cultura locale attraverso i suoi scritti e collaborazioni, guadagnandosi il riconoscimento dei Lions Club International per il suo impegno.

Un tributo alla generosità e al valore

L’Assessore alla Cultura di Busto Arsizio, Emanuela Maffioli, ha espresso soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando che “la grandezza di una comunità si basa sul contributo di tutti coloro che mettono a disposizione talenti e capacità per il bene comune”. Maffioli ha anche ringraziato l’Associazione Dell’Acqua per il tributo alla generosità e al valore dei nuovi soci d’onore.

Con questo premio, l’Associazione Dell’Acqua celebra il contributo fondamentale che queste figure hanno dato non solo alla loro professione, ma anche alla crescita e al benessere della comunità locale, con un impegno che rispecchia i valori di solidarietà, educazione e legalità promossi dall’associazione.

L’invito alla cerimonia

La cerimonia, a ingresso libero, è un’occasione per celebrare il valore dell’impegno civile e sociale, e per riconoscere l’importante lavoro svolto da chi, come Munari e Laurenzano, ha dedicato la propria vita alla comunità. L’incontro sarà anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali, le scuole e le associazioni nel promuovere progetti che sensibilizzano le giovani generazioni a temi di fondamentale importanza come la salute, l’educazione e la legalità.

Dettagli dell’evento:

Data: Giovedì 11 dicembre 2025, ore 17:30

Luogo: Istituto Comprensivo Statale “De Amicis”, Via Pastrengo 3, Busto Arsizio

Ingresso: Libero