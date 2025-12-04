È arrivata in Italia la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026

È atterrato giovedì alle 17.15 all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino il volo proveniente da Atene che ha portato la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 in Italia.

Custodito nella lanterna, il fuoco che accenderà i Giochi di Milano Cortina 2026 è arrivato dalla Grecia accompagnato da Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, e dalla campionessa olimpica Jasmine Paolini.

Dopo la cerimonia di accensione che si è svolta a Olimpia lo scorso 26 novembre, come da tradizione la Fiamma ha attraversato la Grecia passando nelle mani del canottiere greco Petros Gaïdatzis, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024, degli olimpionici azzurri Stefania Belmondo e Armin Zoeggler e di oltre 450 tedofori in un percorso lungo 2.200 km fino ad arrivare ad Atene.

Nella capitale ellenica, questa mattina, 4 dicembre, allo Stadio Panathinaiko si è svolta la cerimonia di consegna della Fiamma al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con due tedofori d’eccezione: Filippo Ganna, campione Olimpico di ciclismo di Vignone (Verbania), e Jasmine Paolini, oro a Parigi 2024 e icona del tennis internazionale. Jasmine Paolini ha avuto l’opportunità di portare la torcia Olimpica ad Atene grazie a Milano Cortina 2026 e a Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

La Cerimonia di Consegna ha avuto poi come protagonisti il Presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos e Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. A questo momento dal forte valore simbolico, erano presenti anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi, il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e una delegazione del Comitato Organizzatore.

La Cerimonia ha segnato il passaggio di testimone ufficiale all’Italia. Sono stati poi il presidente della Fondazione Giovanni Malagò, insieme a Jasmine Paolini, scelta come Ambassador di Milano Cortina 2026 per riportare la Fiamma in Italia, a scendere dall’aereo all’aeroporto di Roma Fiumicino con in mano la lanterna che custodiva il fuoco che darà vita ai Giochi.

Dopo l’arrivo a Fiumicino, la Fiamma Olimpica ha raggiunto il Palazzo del Quirinale. Nella Sala Vetrata, alla presenza del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, Jasmine Paolini ha consegnato ufficialmente la lanterna contenente la Fiamma Olimpica nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in un momento di grande significato istituzionale ed emotivo.

La consegna della Fiamma Olimpica al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, segna l’avvio del programma di cerimonie che ci avvicinano al momento ufficiale della partenza del Viaggio della Fiamma del 6 dicembre.

Venerdì 5 dicembre si terrà la Cerimonia di Accensione del Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica nel Piazzale del Quirinale. Sabato 6 dicembre, allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma, si svolgerà la Cerimonia Inaugurale che darà il via ufficiale al Viaggio della Fiamma Olimpica in Italia.

La partenza del Viaggio della Fiamma segnerà così l’inizio di un percorso lungo 12.000 km che in 60 giorni illuminerà oltre 300 Comuni, toccando tutte le 110 province italiane e portando in tutto il Paese i valori Olimpici di amicizia, rispetto ed eccellenza, con l’obiettivo di accendere l’entusiasmo in attesa della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina del 6 febbraio 2026.

Il presidente Giovanni Malagò ha commentato l’arrivo della Fiamma Olimpica: «L’arrivo della Fiamma Olimpica in Italia e la consegna al Presidente Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale rappresentano momenti di grande emozione nel percorso verso Milano Cortina 2026. Nei prossimi giorni questo fuoco attraverserà il nostro Paese da nord a sud, raggiungerà città, comunità e territori diversi, ricordandoci la bellezza delle differenze che rendono l’Italia un Paese unico al mondo. Illuminerà molti siti del nostro Patrimonio Unesco, diventando un simbolo di entusiasmo, armonia e partecipazione collettiva. Nel viaggio che accompagnerà l’Italia verso la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, la Fiamma Olimpica passerà nelle mani di oltre 10.000 tedofori provenienti da ogni regione, ricordandoci la capacità unica che ha lo sport di unire, ispirare e costruire futuro».