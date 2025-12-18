È una scuola dove si respira passione e creatività: i ragazzi dell’Einaudi di Varese si raccontano

L’Istituto Einaudi di Varese è una scuola superiore che offre una varietà di indirizzi, preparando gli studenti per una vasta gamma di professioni e percorsi futuri. La scuola, divisa tra due sedi (via Bertolone e via Trentini), è un punto di riferimento per gli studenti che desiderano sviluppare sia competenze teoriche che pratiche in vari settori. Tra gli indirizzi offerti, ci sono servizi culturali dello spettacolo, sociosanitario, ottico e commerciale turistico, con particolare attenzione al turismo sostenibile.



Gli studenti, come raccontato dai rappresentanti dell’istituto, vivono la scuola con passione e un forte senso di comunità. « Molti di loro – raccontano i rappresentanti di istituto Riccardo Dell’Aglio, Hayk Compagnoni e Manuel Pagani – si sentono veramente accolti e compresi, tanto da definire la loro scuola “casa”».

La scuola, infatti, è per loro un ambiente dove la creatività e l’individualità sono valorizzate. Un luogo che stimola la crescita personale e professionale. Questo sentimento di accoglienza è ciò che li fa sentire parte di una grande famiglia.

La scuola offre numerosi laboratori pratici e attività extrascolastiche, come il laboratorio teatrale, la dance crew oltre a corsi di potenziamento delle materie curricolari.

I ragazzi hanno l’opportunità di partecipare a concorsi e progetti creativi, come il cortometraggio “Toxic” realizzato da Manuel Pagani che nella primavera scorsa ha vinto il primo premio al festival Cortisonici. La passione per il cinema, per esempio, è molto forte tra gli studenti dell’indirizzo dei servizi culturali, che partecipano attivamente a eventi locali e collaborano con altre realtà del territorio.

Gli spazi della scuola, purtroppo, non sono sempre sufficienti a soddisfare la crescente domanda, dato che l’Istituto Einaudi continua ad attrarre nuovi iscritti, forte della sua offerta attrattiva e stimolante. I ragazzi apprezzano molto i loro professori, tra cui il professor Tarantini, che li stimola a esprimere la propria creatività e ad approcciare con entusiasmo le materie pratiche come la progettazione audiovisiva. Gli studenti, infatti, trascorrono molte ore in aula e nei laboratori, ma la scuola è anche un luogo dove ci si sente liberi di esprimere le proprie passioni e di fare esperienze che vanno oltre il programma scolastico.

In conclusione, l’Istituto Einaudi di Varese non è solo una scuola, ma un luogo dove gli studenti non solo imparano, ma crescono come individui, sviluppando competenze, curiosità e una visione critica del mondo. Per chi vuole intraprendere un percorso che unisce teoria, pratica e passione, l’Istituto Einaudi rappresenta una scelta ideale.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

