Sabato 13 dicembre in via Jamoretti dalle 9 alle 13 torna l’edizione natalizia del Mercato della Terra del Piambello, l’ultima di questo 2024. Come sempre, saranno presenti numerosi produttori della provincia e delle aree limitrofe, portando in piazza i loro prodotti buoni, puliti e giusti, nel pieno spirito della filosofia Slow Food che anima il mercato fin dalla sua nascita.

L’appuntamento non sarà soltanto un’occasione per fare acquisti di qualità e incontrare i contadini del territorio, ma anche un momento di solidarietà concreta. Il Mercato della Terra del Piambello aderisce infatti all’iniziativa proposta dalla rete Ri-Hub Food Varese, invitando visitatori e cittadini a contribuire a una raccolta di alimenti a lunga conservazione destinati alle famiglie che stanno vivendo un periodo difficile.

Oltre ai generi alimentari, sarà possibile sostenere il progetto anche attraverso le Gift Card Solidali da 5, 10 o 20 euro: una forma semplice e immediata di aiuto, il cui ricavato verrà utilizzato per garantire beni essenziali a chi ne ha bisogno.

Durante tutta la mattinata sarà possibile lasciare i propri contributi nelle ceste dedicate. Gli alimenti raccolti – così come il valore delle card – saranno poi destinati alle famiglie seguite da @bancononsolopane, associazione impegnata da anni nel sostegno sociale sul territorio.

Un’occasione, dunque, non solo per fare scorta di prodotti genuini in vista delle feste, ma anche per condividere uno spirito natalizio fatto di vicinanza e gesti concreti.