Educazione finanziaria con la First Cisl: a novembre 400 studenti coinvolti tra Como e Varese

Novembre si conferma, anche quest’anno, il mese dedicato alla promozione dell’educazione finanziaria in Italia. Un’iniziativa avviata otto anni fa dal Comitato Edufin e sempre più sentita nelle scuole, dove studenti e cittadini sono invitati a riflettere sull’importanza di acquisire competenze economiche utili per affrontare con consapevolezza le scelte quotidiane. Il tema del 2025, “oggi per il tuo domani”, ha sottolineato la necessità di maturare strumenti decisionali solidi sin da giovani.

Tra i protagonisti del territorio spicca la First Cisl dei Laghi, che coordina un gruppo di volontari composto da ex bancari esodati e pensionati. Grazie alla loro esperienza, questi formatori portano nelle scuole lezioni di educazione finanziaria che spaziano dall’apertura di un conto corrente alla gestione del bilancio familiare, fino alla comprensione di prestiti, mutui e investimenti. Un impegno che non si limita al mese di novembre, ma che si estende lungo tutto l’anno scolastico, con interventi di sei ore rivolti a elementari, medie e superiori.

I numeri testimoniano il valore del progetto: solo a novembre sono stati coinvolti otto istituti, 22 classi e circa 400 studenti nelle province di Como e Varese, per oltre 120 ore di attività. Tra le scuole partecipanti figurano il Bassetti di Sesto Calende, il plesso Marconi e Ferrarin di Venegono Superiore, il De Amicis di Lomazzo, il Magistri Cumacini di Como, il Setificio Carcano e, per la prima volta, il Melotti di Cantù. Il calendario è già completo fino ad aprile, con 30 istituti pronti ad accogliere i volontari.

Il coordinatore del progetto, Alberto Cerea, sottolinea come la crescente adesione confermi la necessità di colmare le lacune nella preparazione economica dei giovani e di accompagnarli verso scelte più consapevoli. L’obiettivo è lasciare un segno duraturo grazie a “pillole di conoscenza” semplici ed efficaci. «Il numero sempre maggiore di volontari ci permette di ampliare il raggio d’azione – afferma Cerea – e di offrire un sostegno concreto agli studenti, contribuendo a costruire cittadini più informati e responsabili». Per ulteriori informazioni: alberto.cerea@firstcisl.it.