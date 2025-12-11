Efficienza e sostenibilità: il depuratore di Lonate Pozzolo convince gli esperti francesi

Una delegazione tecnica di Veolia, l’azienda francese più grande al mondo nella gestione delle risorse idriche, ha visitato l’impianto di depurazione di Alfa a Sant’Antonino Ticino (Lonate Pozzolo), accompagnata dagli specialisti di Etc Sustainable Solutions, sviluppatori del controllore di processo Oscar (che ha permesso di ridurre costi, consumi e migliorare la qualità dell’acqua in uscita).

Obiettivo: osservare da vicino l’applicazione in Lombardia di un sistema che sta attirando l’attenzione internazionale per efficacia, sostenibilità e impatto economico.

«Risultati – sottolinea Alfa – che non solo garantiscono un processo depurativo più stabile e performante, ma che riducono l’impatto ambientale dell’impianto, migliorando la qualità dell’acqua restituita all’ambiente e allungando la vita delle apparecchiature, grazie a una minore usura».

La visita dei tecnici di Veolia ha permesso di approfondire sul campo come Oscar riesca a unire innovazione digitale, risparmio energetico e sostenibilità operativa, offrendo un esempio concreto di come l’automazione possa trasformare il modo in cui vengono gestiti gli impianti di depurazione.

«L’esperienza – commenta Alfa – rafforza la collaborazione internazionale e conferma Sant’Antonino Ticino come un punto di riferimento europeo per l’adozione di tecnologie avanzate al servizio dell’acqua e dell’ambiente».