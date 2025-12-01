Eos centro antiviolenza da 30 anni al fianco delle donne

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

Fare informazione, creare consapevolezza e rompere il silenzio. È questo l’obiettivo della puntata speciale di Soci All Time il podcast quotidiano di Radio Materia realizzato in collaborazione con Csv Insubria, andata in onda martedì 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ospite in studio Marzia Giovannini, presidente dell’associazione EOS Centro Antiviolenza, storico punto di riferimento per le donne del territorio varesino.

«È una giornata faticosa, ma necessaria», ha spiegato Giovannini. «Ogni occasione in cui si parla di violenza di genere è importante perché contribuisce a diffondere una cultura del rispetto». Non a caso, proprio nei giorni che precedono o seguono il 25 novembre si registra un aumento di chiamate e richieste d’aiuto. «Cresce la consapevolezza e con essa il coraggio di chiedere supporto», ha aggiunto la presidente.

I numeri raccontano una realtà che non può essere ignorata: da gennaio a novembre, solo nel 2025, sono state 193 le donne prese in carico dal centro EOS, uno dei quattro attivi nella parte nord della provincia di Varese. Un dato che conferma come la violenza non sia un’emergenza episodica, ma un fenomeno strutturale.

Dal primo centro antiviolenza alla rete territoriale

EOS è nato circa trent’anni fa grazie all’intuizione di Gabriella Sverviglieri, sindacalista e femminista che avviò il primo centro antiviolenza della provincia all’interno del liceo Manzoni di Varese. Da allora, il progetto è cresciuto fino a diventare una realtà complessa e strutturata, pur rimanendo un’associazione di volontariato ad alta professionalità.

«Non siamo solo un centro antiviolenza, siamo prima di tutto un centro d’ascolto», ha sottolineato Giovannini. «L’ascolto è sempre il primo passo: senza giudizio, senza imposizione, rispettando i tempi delle donne». Accanto a questo, EOS offre sostegno psicologico, assistenza legale, accompagnamento alla ricerca di lavoro e, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e ALER, anche accesso a alloggi protetti per le donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Un ruolo chiave è svolto anche dalla rete interistituzionale coordinata dal Comune di Varese, che coinvolge centri antiviolenza, case rifugio e servizi sociali. Strutture spesso sovraffollate. «C’è una forte carenza di soluzioni abitative – ha evidenziato Giovannini – e troppo spesso sono le donne e i bambini a dover essere allontanati, mentre il maltrattante resta nella casa familiare».

Violenza e cultura: i pregiudizi da sfatare

I dati raccolti smentiscono molti stereotipi: il 65% delle donne seguite è italiano, così come la maggioranza degli uomini che esercitano violenza. «Non si tratta di un problema legato all’immigrazione o al disagio sociale – ha spiegato Giovannini – la violenza attraversa tutte le classi e tutti i livelli culturali».

«Il termine può risultare scomodo, ma è necessario dirlo: siamo ancora immersi in una cultura patriarcale», ha aggiunto la presidente. Una cultura che si riproduce soprattutto tra i più giovani, diventando un’emergenza educativa.

Particolarmente allarmante il quadro che riguarda le nuove generazioni, come dimostrano le ricerche di Save The Children su adolescenti tra i 14 e i 18 anni. «Per il 30% dei ragazzi la gelosia è una prova d’amore e il controllo viene percepito come una forma di attenzione», ha spiegato Giovannini.

I giovani vivono una dimensione “on life”, tra reale e virtuale, in cui geolocalizzazioni e password condivise diventano normalità. «Dobbiamo imparare a parlare il loro linguaggio – ha sottolineato – e spiegare che una relazione sana non è possesso, ma consenso, libertà e fiducia». Dopo il caso di Giulia Cecchettin, si è abbassata sensibilmente l’età delle donne che chiedono aiuto. Un segnale drammatico, ma anche di maggiore consapevolezza.

Educazione affettiva: la vera prevenzione

Secondo EOS, la prevenzione passa necessariamente dalla scuola. «Educazione affettiva, relazionale e sessuale non sono ideologia, ma strumenti di prevenzione», ha ricordato Giovannini. L’Italia è vincolata dalla Convenzione di Istanbul, che impone interventi educativi strutturati in tutte le scuole, ma «c’è ancora una forte resistenza culturale e politica».

«Nel nostro paese è più facile accedere a contenuti pornografici online che discutere di emozioni e rispetto in classe. Questa è una delle nostre più grandi contraddizioni».

Una riflessione che chiude una puntata intensa, ma necessaria, che ha dato voce a chi ogni giorno lavora per spezzare il silenzio e offrire una possibilità di futuro a tante donne. Perché la lotta alla violenza inizia dalle parole, ma continua con i fatti.