Era scritto: “Oggi perdiamo”. Il tifoso aveva ragione, Possaccio ko 3-5 nelle bocce

Lo scontro fra le due neo-promosse era atteso e i campi verbanesi si offrivano colmi di promesse per i locali che non potevano, non dovevano farsi da parte e lasciare via libera agli avversari. Dopo aver lasciato l’intera posta all’altra new-entry di Montesanto, era impellente invertire una tendenza che non lasciava presagire nulla di positivo, qualora non fosse stata coronata dalla vittoria.

Eppure aleggiava uno strano sentore nell’aria circostante il consueto gremitissimo bocciodromo, si percepiva la sfiducia, quasi presagendo il funesto esito che si sarebbe realizzato al termine della contesa.

Un convinto supporter, prima dell’inizio, senza neppure consultare gli aruspici, sentenziava: “Oggi finirà con la vittoria degli emiliani, perderemo ancora, non c’è dubbio!”

E la partenza del confronto sembrava avvalorare quanto preconizzato, un irriconoscibile Andreani, altrimenti al limite della perfezione nelle prove antecedenti la contesa, si squagliava completamente invischiandosi in una serie impressionante d’errori dopo un primo parziale a lui favorevole per 9-6; rimaneva quasi incatenato a quel punteggio e, sebbene Cappellacci facesse tutto fuorché il fenomeno inanellando a sua volta molti fallimenti, riusciva prevalere per 17-12, portando il primo punto nella casella delle positività per la sua compagine.

Per buona sorte Giuseppe D’Alterio si caricava sulle spalle la squadra, sciorinando una sequela impressionante di notevoli giocate, tanto da annichilire un signor giocatore come Gianpaolo Signorini, per nulla disposto a essere il tradizionale zerbino sul quale il proprietario di casa esercita il suo diritto di pulirsi le scarpe.

A questo punto l’influenza ormai galoppante del tennis, faceva capolino, il sammartinese esigeva a più riprese l’assoluto silenzio, faceva allontanare alcuni spettatori in un’esibizione da etoile della Scala davvero perfetta: peccato che determinati atteggiamenti emergano quasi esclusivamente quando si sta soccombendo. Perde ugualmente e Possaccio si porta sul 2-1.

La terna, che vede il rientro di Chiappella, si batte, ma le smagliature equamente distribuite fra gli elementi della squadra non le permettono di ricuperare, per cui al riposo si va sul punteggio di parità.

Alle coppie il compito di dirimere i dubbi.

L’inizio appare fra i più favorevoli per i lacustri, D’Alterio/Turuani s’impongono con uno stratosferico 8-0, lasciando presagire una conclusione differente dalle previsioni dell’accanito tifoso.

Invece i locali cincischiano, Andreani conferma la sua giornata non proprio esaltante, buttano alle ortiche il successo sul 5-6 sprecando due opzioni di accosto finale per nulla difficili, avendo un punto in terra, pareggiano solamente e infine, per la logica del contrappasso, come codificato da Dante Alighieri nell’inferno e nel purgatorio della sua Commedia, alla colpa deve succedere la pena, quindi gli alfieri locali soccombono e il punteggio rtorna in parità.

Non bastasse, il processo franoso non si arresta, D’Alterio, portatore dei tre punti precedenti, s’impunta, Andreani/Signorini continuano a percorrere la china e la fatale frittata è confezionata: dal tre a due a favore all’impietoso 3-5 finale.

E la terna arbitrale varesina di nuovo è spettatrice di una sconfitta.

La prossima settimana i verbanesi dovranno far visita a Vigasio, che ha appena interrotto l’imbattibilità della Caccialanza, poi interruzione fino al 10 gennaio. Il pronostico pende da una sola parte, di certo Possaccio avrà la necessità di dare continuità di rendimento per evitare di farsi risucchiare nella lotta per la retrocessione. (Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

22 novembre 2025 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Quinta giornata

Vigasio (VR) – Caccialanza (MI) 5-3

Montesanto (MC) – Montegrillo (PG) 2-6

Possaccio (VCO) – Sammartinese (RE) 3-5

Brescia (BS) – Mosciano (TE) 3-5

Flaminio (RM) – Kennedy (NA) 6-2

Classifica – Montegrillo (PG) 15 – Caccialanza (MI) 12 – Kennedy (NA), Sammartinese (RE) 9 –

Vigasio (VR) 7 – Flaminio (RM), Montesanto (MC) 6 – Mosciano (TE) 4 – Possaccio (VCO) 3 –

Brescia (BS) 1.

Direttore Gara – Zosi

Arbitri – Nacci, Parison