Erasmus virtuale al liceo Manzoni di Varese: lezioni condivise con classi di altri paesi europei

Il liceo linguistico Manzoni di Varese ha dato un deciso impulso alla propria offerta formativa, investendo nell’innovazione tecnologica grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una delle principali aree di intervento è stata l’innovazione didattica nelle lingue, con un focus particolare su metodi di insegnamento interattivi e immersivi, che favoriscono lo scambio culturale e linguistico tra studenti di diverse nazionalità.

Lezioni internazionali in simultanea: un Erasmus virtuale

Un esempio significativo di innovazione è il progetto “Una finestra sul mondo” che consente agli studenti di interagire direttamente con scuole di altri stati in tempo reale, in modalità virtuale. Attraverso tecnologie avanzate, i ragazzi possono scambiare esperienze e competenze linguistiche con i loro coetanei di paesi europei. Il Liceo Manzoni ha sviluppato veri e propri “Erasmus virtuali”, in cui le lezioni si svolgono simultaneamente con scuole in Finlandia, Francia, Spagna, Irlanda e Germania.

«Lo scambio linguistico – commenta il dirigfente Francesco Maieron – non avviene più solo in presenza, ma si espande anche attraverso queste connessioni digitali che arricchiscono l’esperienza formativa degli studenti. Gli scambi non si limitano alla lingua, ma toccano anche temi culturali e storici in un’ottica di insegnamento CLIL».

Visori e schermi per un’esperienza immersiva

Un’altra innovazione che il Liceo Manzoni ha introdotto è l’utilizzo di visori per la realtà aumentata, che permettono agli studenti di vivere esperienze immersive. I 46 dispositivi in dotazione consentono agli studenti di “immergersi” in ambienti virtuali, migliorando l’apprendimento delle lingue straniere in modo coinvolgente. Ad esempio, gli studenti possono simulare una conversazione in un contesto reale, interagendo con un ambiente che riproduce la realtà, come una piazza di una città straniera, e incontrando “virtualmente” madrelingua.

«Il visore permette di fare lezioni che non sono solo frontali, ma che coinvolgono gli studenti in situazioni pratiche e interattive, dove la lingua viene appresa nel contesto culturale e sociale in cui è parlata» spiega ancora il dirigente parelando anche di esperienze in altre materie curricolari che vengono presentate in modo innovativo.

Un’educazione senza confini

L’innovazione al Liceo Manzoni non riguarda solo gli studenti, ma anche i docenti. Ogni anno, infatti, sette-otto insegnanti vengono selezionati per partecipare a un programma di formazione in scuole di paesi europei. La possibilità di vedere e osservare da vicino i metodi educativi di altre nazioni rappresenta un’opportunità unica per aggiornarsi e arricchire le proprie competenze professionali.

Nel 2025, alcuni docenti sono stati inviati in Finlandia, Spagna e Francia, dove hanno avuto l’opportunità di partecipare a esperienze di “Job Shadowing”, osservando le lezioni e interagendo con colleghi e studenti. In questo modo, il Liceo Manzoni sta costruendo una rete internazionale di scambi e collaborazioni che arricchisce la propria proposta educativa. «Questa formazione ci permette di apprendere nuove metodologie e di portare quelle esperienze nelle nostre aule» racconta Francesco Maieron.

Un’Offerta Formativa Completa e Accessibile

Gli investimenti tecnologici non si fermano qui. Il Liceo Manzoni ha inoltre acquisito carrelli mobili con computer portatili, che possono essere utilizzati per supportare l’apprendimento in tutte le aule della scuola. Questi dispositivi, dotati di connessione Wi-Fi e caricabili direttamente in aula, permettono di rendere ogni lezione interattiva e di supportare lo studio in modalità digitale. «Abbiamo scelto di investire in tecnologia utile per la didattica senza fare sprechi – assicura il dirigente scolastic – Ogni nuovo strumento è stato pensato per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti, rendendola più dinamica e accessibile».

Prospettive per il Futuro: Crescita e Nuove Collaborazioni

Guardando al futuro, il Liceo Manzoni continuerà a investire nell’innovazione, ampliando le sue collaborazioni internazionali. Con i fondi del PNRR, sono previsti ulteriori miglioramenti nelle tecnologie didattiche, con l’obiettivo di rendere l’istituto un punto di riferimento per l’innovazione educativa non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Le collaborazioni con scuole e università di altri paesi si moltiplicheranno, e nuovi programmi di mobilità internazionale, anche per gli studenti, sono in fase di progettazione.

«Con i fondi PNRR, stiamo facendo un salto di qualità, portando la scuola in una dimensione internazionale e altamente tecnologica – conclude il dirigente – Ogni anno possiamo offrire ai nostri studenti e docenti nuove opportunità di crescita, rendendo la scuola un luogo dove l’apprendimento è sempre più esperienziale, interattivo e globale».