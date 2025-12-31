Eurotek Laica UYBA, impresa sfiorata: alle finali di Coppa Italia vola Chieri

La Eurotek Laica UYBA accarezza il sogno, lo tiene tra le mani per lunghi tratti… ma alla fine deve arrendersi. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista il pass per le Finali di Torino grazie al successo per 3-2 nel quarto di finale giocato davanti al proprio pubblico, al termine di 2 ore e 23 minuti di battaglia vera.

Per le farfalle resta l’orgoglio di una prestazione straordinaria, intensa, ricca di cuore e coraggio. Le biancorosse, infatti, si portano avanti prima 1-0 e poi 2-1, facendo propri il primo e il terzo set con identico punteggio (27-25) grazie a una prova corale quasi senza sbavature.

Sospinta da una Obossa ispiratissima (23 punti), da Battista (15), Parra (14) e da una solida Van Avermaet (13), la squadra di Barbolini ha accarezzato l’impresa anche nel quarto parziale, conducendo nella fase iniziale e dando l’impressione di poter mettere definitivamente alle corde le padrone di casa.

Ma Chieri, già costretta nei set precedenti a “sudare le proverbiali sette camicie” per contenere la grinta della UYBA, trova nell’ex Laura Kunzler la propria arma decisiva. La schiacciatrice svizzera chiude con 27 punti e il titolo di MVP e trascina le compagne alla rimonta, portando il match al tie-break.

Nel quinto set la UYBA paga inevitabilmente le energie spese: le piemontesi allungano con i colpi di Nemeth (23 punti a referto) e Nervini (16), fissando il 15-8 che vale la qualificazione.

Alle Finali di Torino vola dunque la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Alla UYBA, però, rimane una consapevolezza preziosa: con questo spirito e questa mentalità può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Un patrimonio emotivo e tecnico da portare con sé per ripartire, nel 2026, con rinnovata ambizione in campionato.

Il tabellino della partita

Reale Mutua Fenera Chieri 76 – Eurotek Laica UYBA 3-2 (25-27, 25-22, 25-27, 25-20, 15-8)

Reale Mutua Fenera Chieri 76: Antunovic, Degradi, Kunzler 27, Spirito (L), Ferrarini ne, Bonafede ne, Alberti 2, Van Aalen 2, Nervini 16, Bah ne, Nemeth 23, Cekulaev 6, Dambrink, Gray 8. All. Negro, 2° Mallia.

Eurotek Laica UYBA: Battista 15, Pelloni (L), Gennari 1, Metwally ne, Seki 1, Van Avermaet 13, Schmit ne, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 23, Eckl, Torcolacci 7, Parra 14. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Carcione – Rossi

Durata: 32, 25, 32, 27, 24. Tot. 2h 23′

Spettatori: 1358

Reale Mutua Fenera Chieri 76: Battute vincenti 1, battute errate 15, muri 10, attacco 37%, ricezione 73%, errori 30.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 2, battute errate 10, muri 10, attacco 35%, ricezione 69%, errori 31.