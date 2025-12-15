Evasione da Opera, indagato varesino in carcere per il tentato omicidio di Arcisate

Per l’evasione dal carcere di Opera del 7 dicembre scorso c’è un indagato della provincia di Varese: Simone Borella, 25 anni, detenuto perché condannato in primo grado per aver sparato a un ragazzo ad Arcisate.

Borella era in cella con il quarantenne albanese Taulant Toma (considerato “il re delle evesioni“) che, attraverso l’uso di una corda fatta di lenzuola e nylon e dopo aver segato le sbarre, si è calato dalla finestra del penitenziario riuscendo a fuggire.

Secondo la Procura di Milano, Borella avrebbe agevolato la fuga di Toma, tuttora ricercato; il venticinquenne della provincia di Varese si trova dunque oggi indagato con l’accusa di «procurata evasione», reato che prevede, in caso di condanna, una pena da sei mesi a cinque anni.

Secondo l’accusa – Sostituto Giovanna Cavalleri – l’indagato avrebbe aiutato a tagliare con un seghetto la sbarra della finestra della camera di pernottamento numero 6, sezione C, del terzo piano del primo padiglione detentivo della casa di reclusione di Opera. Avrebbe inoltre contribuito a scardinare la rete di protezione e ad annodare i lembi di stoffa con il nylon per creare la corda utilizzata dall’altro recluso per calarsi fino al piano strada.

L’imputato, in carcere per scontare una pena detentiva di 12 anni per aver sparato nel gennaio 2024 ad Arcisate a un giovane dopo una lite, è difeso di fiducia dall’avvocato Corrado Viazzo.