Fa il “pieno“ di cibo in Italia ma non lo dichiara: fermato con oltre 100 chili di generi alimentari dai doganieri svizzeri

È stato intercettato grazie a un controllo nelle retrovie il furgone che trasportava oltre 100 chili di generi alimentari non dichiarati, fermato nella notte tra il 4 e il 5 dicembre a Novazzano, nei pressi del valico di Brusata. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), impegnati in un servizio di controllo mobile.

A bordo del mezzo, con targhe svizzere, gli agenti hanno rinvenuto 164 litri di olio, 66 panettoni per un peso complessivo di 81 chili, oltre a 5 chili di carne fresca, 28 chili di mozzarella e una decina di pani per focaccia. Tutta la merce era priva di dichiarazione doganale ed era destinata Oltre Gottardo.

Alla guida del furgone si trovava un cittadino italiano di 51 anni, titolare di un’attività di food truck, entrato in Svizzera attraverso il valico non presidiato in forma statica. Poco dopo il passaggio del confine, il veicolo è stato fermato da una pattuglia dell’UDSC.

All’uomo è stata inflitta una multa di diverse centinaia di franchi per omessa dichiarazione, oltre all’obbligo di procedere al corretto sdoganamento della merce. Il caso è stato inoltre segnalato al Laboratorio cantonale competente, che effettuerà ulteriori accertamenti sulle modalità di trasporto e sulla corretta conservazione degli alimenti.

L’intervento conferma l’attenzione dell’UDSC nel contrasto alle irregolarità transfrontaliere, anche attraverso controlli mirati nelle retrovie dei valichi.