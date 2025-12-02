“Facciamo la raccoltaaac!”: nuova campagna di comunicazione di Raee con Il Milanese Imbruttito

Il Centro di Coordinamento RAEE presenta la nuova campagna di comunicazione “Facciamo la raccoltaaaac!” che vede protagonista Il Milanese Imbruttito, l’iconico personaggio social diventato fenomeno culturale, stereotipo del manager e piccolo imprenditore milanese rampante alle prese con gli ‘sbattimenti’ della vita quotidiana della city. Realizzata dall’agenzia creativa Mustard, la campagna si sviluppa su radio e digital e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di non conservare in casa i piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e sulla facilità del loro smaltimento tramite il servizio di ritiro 1 contro 0.

La programmazione della campagna radio si lega strettamente al Black Friday e al Cyber Monday, periodo promozionale che vede un’ingente richiesta di prodotti consumer electronics e di conseguenza un incremento dei RAEE da smaltire, in particolare quelli di piccole dimensioni che possono essere consegnati gratuitamente e senza alcun obbligo di acquisto presso un punto vendita di grandi dimensioni che vende apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli spot radiofonici da 30” saranno on air per due settimane sulle emittenti nazionali RTL 102.5 e RDS, mentre per Spotify è prevista una copertura regionale che coinvolge le regioni con il dato pro capite più basso in termini di raccolta RAEE.

Al centro della campagna ci sono due concetti chiave: non accumulare i piccoli RAEE in casa e smaltire i piccoli RAEE è facile. A livello strategico, il nuovo progetto di comunicazione mira a raggiungere un pubblico ampio attraverso un linguaggio contemporaneo e immediato, trasformando un tema percepito come complesso in un messaggio semplice e accessibile a tutti.

La scelta del Milanese Imbruttito come testimonial non è casuale. Il personaggio, con il suo tono ironico e la sua capacità di interpretare i paradossi della vita quotidiana, rappresenta il cittadino urbano contemporaneo: dinamico, attento alle tendenze, ma spesso distratto nelle piccole azioni quotidiane che possono fare la differenza per l’ambiente.

La campagna radio fa da booster alla campagna adv digital programmata sui profili social, Meta e Tik Tok, di raeeccogliamoli.it, il sito promosso dal Centro di Coordinamento RAEE per fare scoprire ai cittadini cosa sono i RAEE, fare capire l’importanza della loro raccolta differenziata e spiegare come si smaltiscono.

“Con questa nuova campagna di comunicazione, promossa dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e realizzata dal Centro di Coordinamento, vogliamo sfatare il mito che riciclare i RAEE sia complicato – dichiara Fabrizio Longoni direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE -. Al contrario, vogliamo far capire a cittadini e consumatori che basta poco per passare all’azione e fare la scelta giusta. E se lo può fare l’Imbruttito, possono farlo tutti. La campagna proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori contenuti e iniziative, nell’ambito di un progetto strategico più articolato, frutto di un rinnovato investimento economico che va nella direzione di proseguire l’impegno del CdC RAEE per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta separata dei rifiuti elettronici e sui benefici ambientali ed economici derivanti dal loro riciclaggio”.