Fermato a Sesto Calende il trio di ladri specializzato nel “trucco dello scontrino“

Ogni professione, anche quella di ladro, ha i suoi trucchi del mestiere e, dunque, la presunzione di innocenza vale anche se a tre persone vengono trovati addosso prodotti vari per 800 euro e, nell’auto usata appunto come mezzo di “lavoro”, salta fuori refurtiva per oltre 1.600 euro.

I carabinieri della Stazione di Sesto Calende hanno arrestato ieri, mercoledì, tre cittadini georgiani, a quanto pare particolarmente avvezzi ai reati predatori: veloci nell’occultare oggetti di minima grandezza e di massima resa, come cosmetici, cioccolatini e affini.

Ma qualcosa è andato storto e i militari, nella città di lago, particolarmente operativi negli interventi, hanno colto sul fatto la batteria di sospettati. Il trio, oltre che a Sesto Calende, avrebbe colpito anche nella zona di Busto Arsizio, probabilmente anche in altri supermercati.

Per agire sarebbe stato utilizzato il cosiddetto “trucco dello scontrino”, espediente per spacciarsi e confondersi tra clienti inappuntabili che pagano uno o due euro di merce, ma che nelle tasche, tra i pantaloni e i pesanti giacconi invernali, sono in grado in pochi minuti di asportare migliaia di euro in prodotti.

Stamane si è tenuta davanti al giudice di Busto Arsizio l’udienza per direttissima: l’arresto dei tre è stato convalidato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti.

I reati contestati sono furto aggravato e ricettazione.