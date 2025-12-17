Varese News

Fiamme a Gornate Olona: brucia un camion per l’asfalto, strada chiusa per i soccorsi

Un mezzo impiegato per la produzione di asfalto è stato avvolto dalle fiamme nella mattinata di mercoledì impegnando le squadre dei vigili del fuoco di Varese con due automezzi. Fondamentale l'intervento dell'autista

incendio gornate olona

Fiamme nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Gornate Olona, dove un mezzo pesante è stato interessato da un incendio mentre era in movimento. L’allarme è scattato intorno alle ore 11, quando il conducente di un camion adibito alla produzione di asfalto si è accorto che dal cassone del veicolo stavano uscendo fumo e fiamme. La prontezza dell’autista ha evitato che la situazione potesse degenerare o creare intralcio alla circolazione principale.

La manovra di emergenza

Non appena si è reso conto del rogo in corso nel vano di carico, l’uomo alla guida ha mantenuto il sangue freddo, riuscendo a deviare il tragitto verso una strada secondaria meno trafficata. Una volta posizionato il mezzo in sicurezza, ha arrestato la marcia e ha allertato immediatamente i soccorsi, attendendo l’arrivo delle squadre d’emergenza a debita distanza dal calore sprigionato dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese. Per domare l’incendio, che aveva avvolto il cassone del mezzo speciale, sono state inviate un’autopompa (APS) e un’autobotte. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere il rogo e procedere con le operazioni di spegnimento e successivo raffreddamento del materiale bituminoso, evitando che le fiamme potessero intaccare la cabina di guida o l’ambiente circostante.

Pubblicato il 17 Dicembre 2025
