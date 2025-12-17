Fiamme a Gornate Olona: brucia un camion per l’asfalto, strada chiusa per i soccorsi

Fiamme nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Gornate Olona, dove un mezzo pesante è stato interessato da un incendio mentre era in movimento. L’allarme è scattato intorno alle ore 11, quando il conducente di un camion adibito alla produzione di asfalto si è accorto che dal cassone del veicolo stavano uscendo fumo e fiamme. La prontezza dell’autista ha evitato che la situazione potesse degenerare o creare intralcio alla circolazione principale.

La manovra di emergenza

Non appena si è reso conto del rogo in corso nel vano di carico, l’uomo alla guida ha mantenuto il sangue freddo, riuscendo a deviare il tragitto verso una strada secondaria meno trafficata. Una volta posizionato il mezzo in sicurezza, ha arrestato la marcia e ha allertato immediatamente i soccorsi, attendendo l’arrivo delle squadre d’emergenza a debita distanza dal calore sprigionato dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese. Per domare l’incendio, che aveva avvolto il cassone del mezzo speciale, sono state inviate un’autopompa (APS) e un’autobotte. Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere il rogo e procedere con le operazioni di spegnimento e successivo raffreddamento del materiale bituminoso, evitando che le fiamme potessero intaccare la cabina di guida o l’ambiente circostante.