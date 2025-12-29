Fine anno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso con brindisi
L’Eremo sarà aperto tutti i giorni fino all’Epifania con visite guidate e proposte speciali per il 31 dicembre
Per chi cerca un modo diverso di salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a strapiombo sul Lago Maggiore, propone un’esperienza fatta di silenzio, bellezza e condivisione. Anche quest’anno, il suggestivo complesso monastico di Leggiuno rimarrà aperto durante le festività, grazie alla gestione di Archeologistics, e offrirà appuntamenti speciali per il 31 dicembre.
“Un Capodanno semplice” tra arte, natura e spiritualità
Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa “Un Capodanno semplice” propone due momenti distinti per vivere l’Eremo in modo intimo e autentico.
Nel pomeriggio del 31 dicembre, alle 16.30, si parte con una visita guidata tra gli affreschi, le architetture e i panorami dell’Eremo, seguita da un brindisi con dolce nella cornice della Cascina del Quicchio.
La sera, a partire dalle 19.00, i visitatori potranno partecipare a un percorso guidato serale, accompagnati dallo sciabordio delle acque del lago, per scoprire l’Eremo immerso nelle atmosfere notturne. Il brindisi finale è previsto intorno alle 23.00.
Per chi lo desidera, alle 18.00 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa dell’Eremo, a ingresso libero.
Una cena speciale alla Locanda dell’Eremo
A completare la proposta, sarà possibile prenotare la cena presso la Locanda dell’Eremo, in un ambiente familiare e accogliente.
L’Eremo aperto anche nei primi giorni del nuovo anno
L’Eremo di Santa Caterina del Sasso resta aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30.
Visite guidate sono in programma anche il 2, 3 e 4 gennaio. Tutti i dettagli e le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.eremosantacaterina.it e su archeologistics.it.
