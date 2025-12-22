Fiori d’arancio in municipio a Somma: l’assessora Valenti si sposa con il sindaco di Briona

Giornata di matrimonio al municipio di Somma Lombardo.

Succede in tante giornate, che si celebrino matrimoni, ma domenica è stato un giorno speciale: l’assessora alla cultura Donata Maria Valenti, di solito seduta dietro al tavolo di giunta, si è trovata infatti “dall’altra parte”, nelle vesti bianche di sposa. Si è infatti unita in matrimonio con Davide Maria Giordano, celebrante il sindaco Stefano Bellaria.

La particolarità non è solo il ruolo di Valenti: anche il marito è infatti amministratore, dal 2019 sindaco di Briona, paese che è noto per il pregevole castello, si specchia nelle prime risaie del Novarese e alle spalle ha le prime colline, coperte di boschi e vigneti.