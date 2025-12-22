Varese News

Gallarate/Malpensa

Fiori d’arancio in municipio a Somma: l’assessora Valenti si sposa con il sindaco di Briona

Donata Valenti, delegata alla cultura dal 2021, si è unita in matrimonio con Davide Giordano, dal 2019 primo cittadino del paese tra la pianura e le colline del Novarese

matrimonio somma lombardo

Giornata di matrimonio al municipio di Somma Lombardo.
Succede in tante giornate, che si celebrino matrimoni, ma domenica è stato un giorno speciale: l’assessora alla cultura Donata Maria Valenti, di solito seduta dietro al tavolo di giunta, si è trovata infatti “dall’altra parte”, nelle vesti bianche di sposa. Si è infatti unita in matrimonio con Davide Maria Giordano, celebrante il sindaco Stefano Bellaria.

La particolarità non è solo il ruolo di Valenti: anche il marito è infatti amministratore, dal 2019 sindaco di Briona, paese che è noto per il pregevole castello, si specchia nelle prime risaie del Novarese e alle spalle ha le prime colline, coperte di boschi e vigneti.

matrimonio somma lombardo

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.