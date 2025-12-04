Fondi dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale: quasi un milione di euro per il Varesotto

L’Agenzia del TPL del Bacino di Como Lecco e Varese, per dimostrare concretamente la propria attenzione verso gli utenti e incrementare progressivamente il livello del servizio offerto, rinnovando una iniziativa già attuata negli anni passati, ha pubblicato nello scorso mese di luglio un bando – rivolto ai Comuni compresi nel territorio – per la erogazione di contributi destinati a realizzare nuove fermate del bus o migliorare quelle esistenti con nuove paline e pensiline ovvero opere infrastrutturali e di arredo urbano per favorire la sicura accessibilità degli utenti ai servizi di trasporto pubblico, senza dimenticare il superamento delle barriere architettoniche e la riduzione dell’impatto ambientale con strutture ecosostenibili, nonché la realizzazione di aree per la sosta inoperosa degli autobus ove necessario.

L’obiettivo della iniziativa si inquadra in un più ampio impegno della Agenzia per venire incontro alle difficoltà manifestate dalle aziende di trasporto incaricate del servizio pubblico e dai Comuni del territorio e supportarli affinché il servizio sia sempre più performante, sicuro, accessibile e all’altezza delle aspettative degli utenti.

Alla scadenza del bando sono state presentate numerose domande – per realizzare interventi coerenti con i contenuti del bando – con richiesta di finanziamenti per un totale di circa 2,2 milioni di euro. Suddividendo le richieste su base territoriale provinciale, sono stati concessi contributi ai seguenti Comuni:

Provincia di Lecco : Merate € 226.800,00; Casargo € 31.000,00; Taceno € 78.000,00; Carenno €36.000,00; Castello di Brianza € 6.800,00;

Provincia di Como: Appiano Gentile € 108.623,49; Valmorea € 59.500,00; Cucciago € 16.000,00; Capiago Intimiano € 127.500,00; Carugo € 75.000,00; Orsenigo € 83.200,00; Villa Guardia € 168.000,00; Cantù € 80.000,00; Anzano del Parco € 32.000,00; Bulgarograsso € 74.206,21;

Provincia di Varese: Ranco € 19.110,08; Castelveccana € 50.800,00; Lonate Ceppino € 76.000,00; Tradate € 199.650,43; Varese € 175.453,59; Busto Arsizio € 106.870,95; Galliate Lombardo €23.777,70; Cunardo € 10.959,99; Buguggiate € 62.251,54; Brebbia € 59.103,05; Cantello €10.959,99; Ispra € 95.719,74; Somma Lombardo € 104.687,45.

Inoltre, hanno beneficiato per l’acquisto di un autobus ciascuno le seguenti aziende incaricate di pubblico servizio nel bacino di Como, Lecco e Varese: AMSC, ASF Como, ARRIVA, Autolinee Varesine, Linee Lecco, SACO e STIE.

«Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto – afferma il Presidente della Agenzia, Giovanni Galli – sia per quanto riguarda le numerose richieste ricevute da parte delle Amministrazioni Comunali sia per l’importo dei contributi erogati, crescenti nel triennio 2023 – 2025 (395.000 euro nel 2023; 1.659.000 euro nel 2024; 2.200.000 euro nel 2025). Si tratta di cifre importanti che la sensibilità del Consiglio di Amministrazione ha suggerito di utilizzare per sviluppare le infrastrutture del TPL e migliorare l’accessibilità, la sicurezza, l’inserimento ambientale e in generale la qualità del servizio all’utenza e che hanno generato investimenti complessivi, ossia inclusivi degli investimenti dei beneficiari pubblici e privati, pari a circa 800.000 euro nel 2023, 3.270.000 euro nel 2024 e 3.000.000 euro nel 2025, per un totale di oltre 7 milioni di euro nel triennio».