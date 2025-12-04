Varese News

Fondi dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale: quasi un milione di euro per il Varesotto

I contributi saranno destinati a realizzare nuove fermate del bus o migliorare  quelle esistenti. Per il Varesotto interessati i comuni di Ranco, Castelveccana, Lonate  Ceppino, Tradate, Varese, Busto Arsizio, Galliate Lombardo, Cunardo, Buguggiate, Brebbia, Cantello, Ispra e Somma Lombardo

L’Agenzia del TPL del Bacino di Como Lecco e Varese, per dimostrare concretamente  la propria attenzione verso gli utenti e incrementare progressivamente il livello del  servizio offerto, rinnovando una iniziativa già attuata negli anni passati, ha pubblicato  nello scorso mese di luglio un bando – rivolto ai Comuni compresi nel territorio – per  la erogazione di contributi destinati a realizzare nuove fermate del bus o migliorare  quelle esistenti con nuove paline e pensiline ovvero opere infrastrutturali e di arredo  urbano per favorire la sicura accessibilità degli utenti ai servizi di trasporto pubblico,  senza dimenticare il superamento delle barriere architettoniche e la riduzione  dell’impatto ambientale con strutture ecosostenibili, nonché la realizzazione di aree  per la sosta inoperosa degli autobus ove necessario.

L’obiettivo della iniziativa si inquadra in un più ampio impegno della Agenzia per  venire incontro alle difficoltà manifestate dalle aziende di trasporto incaricate del  servizio pubblico e dai Comuni del territorio e supportarli affinché il servizio sia  sempre più performante, sicuro, accessibile e all’altezza delle aspettative degli utenti.

Alla scadenza del bando sono state presentate numerose domande – per realizzare  interventi coerenti con i contenuti del bando – con richiesta di finanziamenti per un  totale di circa 2,2 milioni di euro. Suddividendo le richieste su base territoriale  provinciale, sono stati concessi contributi ai seguenti Comuni:

Provincia di Lecco : Merate € 226.800,00; Casargo € 31.000,00; Taceno €  78.000,00; Carenno €36.000,00; Castello di Brianza € 6.800,00;
Provincia di Como: Appiano Gentile € 108.623,49; Valmorea € 59.500,00;  Cucciago € 16.000,00; Capiago Intimiano € 127.500,00; Carugo € 75.000,00;  Orsenigo € 83.200,00; Villa Guardia € 168.000,00; Cantù € 80.000,00; Anzano  del Parco € 32.000,00; Bulgarograsso € 74.206,21;
Provincia di Varese: Ranco € 19.110,08; Castelveccana € 50.800,00; Lonate  Ceppino € 76.000,00; Tradate € 199.650,43; Varese € 175.453,59; Busto Arsizio  € 106.870,95; Galliate Lombardo €23.777,70; Cunardo € 10.959,99; Buguggiate  € 62.251,54; Brebbia € 59.103,05; Cantello €10.959,99; Ispra € 95.719,74;  Somma Lombardo € 104.687,45.

Inoltre, hanno beneficiato per l’acquisto di un autobus ciascuno le seguenti aziende  incaricate di pubblico servizio nel bacino di Como, Lecco e Varese: AMSC, ASF Como, ARRIVA, Autolinee Varesine, Linee Lecco, SACO e STIE.

«Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto – afferma il  Presidente della Agenzia, Giovanni Galli – sia per quanto riguarda le numerose  richieste ricevute da parte delle Amministrazioni Comunali sia per l’importo dei  contributi erogati, crescenti nel triennio 2023 – 2025 (395.000 euro nel 2023;  1.659.000 euro nel 2024; 2.200.000 euro nel 2025). Si tratta di cifre importanti che la  sensibilità del Consiglio di Amministrazione ha suggerito di utilizzare per sviluppare  le infrastrutture del TPL e migliorare l’accessibilità, la sicurezza, l’inserimento  ambientale e in generale la qualità del servizio all’utenza e che hanno generato  investimenti complessivi, ossia inclusivi degli investimenti dei beneficiari pubblici e  privati, pari a circa 800.000 euro nel 2023, 3.270.000 euro nel 2024 e 3.000.000 euro  nel 2025, per un totale di oltre 7 milioni di euro nel triennio».

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
