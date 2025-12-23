Forza Italia lancia “Agenda Malpensa”: quattro incontri per discutere l’impatto dell’aeroporto sul territorio

Si è svolto domenica scorsa, 21 dicembre a Lonate Pozzolo, l’evento “Agenda Malpensa“, che ha dato il via a una serie di incontri che Forza Italia dedicherà alle comunità coinvolte per discutere e affrontare insieme le ricadute che la presenza dell’aeroporto internazionale di Malpensa ha sul territorio. L’iniziativa è stata organizzata dalle Segreterie Cittadine di Lonate Pozzolo, Cardano al Campo, Ferno e Somma Lombardo.

Il Segretario Provinciale Simone Longhini ha ricordato come “Malpensa è per i comuni del suo indotto un’opportunità ma anche una complessità che va gestita su più ordini di grandezza, con il coinvolgimento delle comunità locali, dalle quali non si può tuttavia aspettare che abbiano da sole tutti gli strumenti per affrontare gli impatti di dinamiche di ordine regionale e nazionale.”

I relatori e le quattro macroaree

A sviscerare il tema, introducendo i vari punti che saranno oggetto dei prossimi incontri, sono intervenuti Vincenzo Quagliata (segretario cittadino Lonate Pozzolo), Antonio Roma (segretario cittadino Cardano al Campo), Elisa Guaitoli (segretaria di Azzurro Donna a Lonate Pozzolo), Raffaella Bandera (assessore del comune di Lonate Pozzolo) e Giorgio Bertoni (assessore del comune di Ferno).

Alla presenza di molti altri colleghi amministratori hanno presentato le quattro macroaree attorno alle quali verteranno i prossimi appuntamenti, aperti ai cittadini e volti a dare voce alle istanze dei comuni impattati dall’attività dell’aeroporto e dal suo indotto: qualità del lavoro, tutele dei contratti e ricaduta sociale del precariato; viabilità, inquinamento a salvaguardia della salute e dell’ambiente; trattamento delle donne lavoratrici, problematiche familiari, diritti e pari opportunità; comuni, provincia e regione: necessità di dialogo e collaborazione per affrontare le varie sfide in un’ottica di sussidiarietà.

Maggiori dettagli su quando si svolgeranno i prossimi incontri saranno forniti a breve.

L’appello alla collaborazione

In chiusura Giacomo Iametti, consigliere e vicepresidente della Provincia di Varese, ed Enrico Vettori, consigliere provinciale, hanno ribadito che «il coinvolgimento di tutti gli enti, le comunità e le forze politiche che hanno a cuore il superamento di tali criticità per il bene dei comuni coinvolti è fondamentale per iniziare a dare risposte concrete e condivise, avviando un percorso di risoluzione dei problemi che possa veramente migliorare la qualità della vita delle comunità che ruotano attorno al grande polo di Malpensa».